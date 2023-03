La reacción de Dua Lipa al desenfrenado baile de Migue Granados en el Madison Square Garden

En pleno partido de la NBA, Migue Granados fue capturado por las cámaras del Madison Square Garden y realizó un sorpresivo baile que fue ovacionado por los fanáticos del básquet. Sin embargo, la mayor atención se centró en la reacción de la reconocida cantante internacional, Dua Lipa, quien también asistió al encuentro.



El humorista demostró en diversas ocasiones su pasión por el deporte, tanto por vestir las camisetas e indumentaria de la liga, como por su programa de televisión ESPN Playground, donde siempre carga con una pelota de básquet.

Por esto, apenas llegó a Estados Unidos, aprovechó para asistir al partido entre New York Knicks y Charlotte Hornets. No obstante, lo que no se esperaba era que iba a ser filmado por las cámaras del histórico estadio Madison Square Garden.

El sorpresivo baile de Migue Granados en un partido de la NBA





"¿Para qué me traen al Madison si saben cómo me pongo?", compartió Migue Granados, en su cuenta personal de Twitter, junto a su baile desenfrenado en el entretiempo del encuentro.



Rápidamente, la conducción de la transmisión observó los "pasos prohibidos" del humorista y lo proyectó en las cuatro pantallas ubicadas en lo más alto del estadio.

La reacción de Dua Lipa al frenético baile de Migue Granados en la NBA