La historia detrás de la marca del rey del básquet que este año llegará al cine

Nike estaba en problemas. En 1984 presentó su primer trimestre en rojo y necesitaba potenciar sus otras unidades, más allá del atletismo. Por eso apostó por un joven novato que prometía ser la próxima estrella del básquet . Firmaron un contrato millonario y crearon toda una línea en torno a su figura. La marca sería un éxito en ventas, mientras que el jugador se convertiría en uno de los mejores atletas de toda la historia.

En realidad, Michael Jordan quería firmar con Adidas. Durante su paso como jugador del equipo de la Universidad de Carolina del Norte había usado zapatillas Converse, que eran la principal etiqueta de la NBA. Sin embargo, la compañía tenía otras estrellas bajo su ala, como Larry Bird y "Magic" Johnson. Por su parte, la marca de las tres tiras se encontraba en plena sucesión de liderazgo de la empresa.

El Rey utilizó las Air Jordan I por primera vez en 1984. Salieron a la venta en marzo del año siguiente.

Tras destacarse en la liga universitaria, MJ acababa de ser elegido para disputar su primera temporada como rookie en los Chicago Bulls . En tanto, Nike buscaba a un diamante en bruto que le permitiera potenciar su vertical de básquet. Converse le había ofrecido u$s 100.000 por año, pero estos números y quedar opacado ante otras figuras no convencía a los Jordan. Entonces, fueron a las oficinas de la compañía fundada por Phil Knight.

La propuesta

El equipo de la empresa le mostró el diseño que tenían pensado para él. Pero eso no era todo, estaban dispuestos a adaptarlo cómo él quisiera. Además, le ofrecían un contrato de u$s 500.000 anuales por un total de cinco años. Así fue como Michael Jordan firmó con Nike en 1984 .

Durante sus primeros partidos, MJ utilizó las Nike Air Ship. Poco después las Air Jordan I debutaron en la cancha. Se trataba de un modelo rojo y negro inspirado en los colores de los Chicago Bulls. No obstante, esto le trajo problemas porque las reglas de la NBA indicaban que el calzado de los jugadores debía ser, principalmente, blanco.

La imagen que inspiró al logo. Nike replicó una sesión de fotos de la revista Life y creó un ícono.

La NBA le impuso una multa de u$s 5000 por cada partido que las usara . Nike vio una oportunidad y decidió pagar para que el 23 siguiera usándolas y así incrementar la exposición y publicidad de su nuevo negocio. La firma proyectaba facturar u$s 3 millones durante el primer año, en cambio l as Air Jordan vendieron por más de u$s 120 millones . La primera iteración llegó a las tiendas en marzo de 1985 y costaban u$s 65 el par.

El hombre en el aire

Las Air Jordan I y II no llevaban el icónico logo Jumpman, sino que portaban la pipa de Nike y un isologo conformado por una pelota de básquet, dos alas y el nombre de la etiqueta. Recién en 1987, con el lanzamiento de las Air Jordan III, apareció su emblema que se transformaría en objeto de culto.

En total existen 37 iteraciones de las Air Jordan desde su lanzamiento hace 39 años.

La foto original que inspiró el logo se publicó por primera vez en una sesión de fotos de la revista Life en 1984. En esas imágenes, Jordan luce unas zapatillas New Balance. Por lo tanto, para promocionar su marca, Nike replicó ese photoshoot, pero con el nuevo diseño de calzado. Y estas fueron las imágenes utilizadas para crear la silueta que se utiliza desde hace 36 años.

El éxito de la marca se apalancó en la prolífica trayectoria de MJ, que incluye seis campeonatos de la NBA, entre otros títulos. Pero con el ídolo llegando al final de su carrera, la empresa temía que su retiro afectara las ventas. Por lo tanto, decidieron independizar la marca.

Caminar por separado

En septiembre de 1997, antes de iniciar su última temporada con los Bulls, Michael Jordan presentó la marca Jordan. Lo hizo acompañado de un grupo de promesas del básquet que serían sus nuevos atletas, entre ellos Michael Finley, Eddie Jones y Ray Allen. Si bien MJ efectivamente se retiró tras proclamarse campeón en la temporada 97-98, luego regresó en 2001 para jugar en los Washington Wizards hasta el fin definitivo de su carrera en 2003.

PSG tiene una larga relación con Nike y entre 2018 y 2022 utilizó la marca Jordan en su camiseta.

Ya separada del paraguas Nike, Jordan se diversificó hacia otras disciplinas. Empezó a vestir a jugadores de fútbol americano y de béisbol. A su vez, agregaron otros artículos de indumentaria a su portfolio, como gorras, remeras y camperas. Incluso la marca se volvió sponsor de algunos equipos de fútbol. Por caso, entre 2018 y 2022 apareció en la camiseta del PSG, con Lionel Messi, Neymar Jr. y Kylian Mbappé como figuras.

Hoy, la etiqueta continua bajo el ala de la marca de la pipa, aunque sus números están separados de su casa matriz. En 2022, según el reporte anual de la compañía, Jordan facturó más de u$s 5122 millones. Recientemente se estrenó el primer trailer de "Air", la película dirigida por Ben Affleck que contará cómo se gestó Air Jordan.