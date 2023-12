La productora líder cierra un año colmado de shows inolvidables y récords en la historia del entretenimiento en vivo en Argentina

Junto a DF Entertainment, la productora líder de entretenimiento en vivo del país, unida desde 2018 a Live Nation, los melómanos de Argentina vivieron un 2023 junto a más de 200 artistas que pasará a la historia por hitos inolvidables como la revolución sin par que implicó la primera visita de la estrella pop Taylor Swift, la octava edición de Lollapalooza Argentina con récord de asistencia y el regreso de Tan Biónica en una gira de estadios con la que se convirtió en la banda argentina que más tickets vendió en el año. Además, la productora profundiza su compromiso de apoyar lo mejor del talento local y se afianza en el management de artistas.

Sobre comienzos de 2023, el predio incomparable del Hipódromo de San Isidro se convirtió en la meca musical de la región para vivir la octava edición de #LollaAR, el megafestival que se supera año a año y rompió el récord de asistencia con 330.000 fans disfrutando de una grilla de más de 100 artistas encabezada por Billie Eilish, Drake y Lil Nas X, que vinieron por primera vez a Argentina, así como por Rosalía, Tame Impala y Twenty One Pilots.

Poco tiempo después, DF Entertainment comunicaría lo que fue el boom musical del año: la primera visita de la estrella pop Taylor Swift. El país entero se conmocionó antes, durante y después del paso del "The Eras Tour" por el estadio Mås Monumental, del que la productora tiene uso exclusivo para espectáculos musicales.

Alrededor de esos tres shows en River se vivió un fenómeno sin precedentes. Todas las fechas se vendieron en cuestión de minutos, con más de 3 millones de personas en la fila virtual, y los swifties fueron protagonistas de una pasión que no tiene comparación alguna, acampando, instalando la tendencia de las pulseras alusivas a sus canciones, trabajando en elaborados looks inspirados por las eras de la cantante, convirtiendo a Swift en uno de los grandes temas en la agenda 2023, como fenómeno cultural más allá incluso de lo musical.

DF Entertainment también estuvo detrás de los inolvidables shows de artistas legendarios como Red Hot Chili Peppers, The Weeknd y Roger Waters, produciendo dos noches inolvidables en el Mas Monumental con cada uno de ellos. A las fechas donde el público argentino pudo vivir shows de sus artistas internacionales favoritos, con una puesta escénica y una organización siempre a la orden del día, se sumaron Måneskin, Aitana, Alicia Keys, Imagine Dragons, Lola Indigo, The Lumineers, Big Time Rush, Flume, Pabllo Vittar, Ludovico Einaudi, 5 Seconds of Summer, Ruel, Danny Ocean, Morat, y David Bisbal.

Uno de los propósitos más importantes de DF Entertainment siempre ha sido el apoyo y la celebración del enorme talento que hay en Argentina. En 2023, fueron la productora responsable por uno de los regresos más esperados de todos los tiempos, el de Tan Biónica en su épica gira de despedida. Con Shows en Vélez, Estadio Único, River y múltiples venues del interior, la banda que marcó la música argentina de las últimas dos décadas fue la que más tickets vendió, superando las 270.000 localidades.

Además fueron los responsables por shows tan trascendentes como el de Duki en River, Khea en el Teatro Gran Rex, el show 360 de Usted Señalemelo en el estadio Luna Park, los shows de LOUTA en Niceto y en la Sala Sinpiso de GEBA, y el de Diego Torres en el Teatro Gran Rex.

Además, DF apostó con fuerza por consolidarse en lo que refiere al management de artistas. Estuvieron detrás del exitosísimo año de Usted Señalemelo, cuyo disco TRIPOLAR les valió su primera nominación a los Grammy Latinos y los llevó en una gira por Latinoamérica y -por primera vez- por los Estados Unidos. La productora además se encarga del management de LOUTA -que participó de los festivales más importantes de la región y fue telonero de Taylor Swift-, Ca7riel y Paco Amoroso, Zecca -el joven productor que se alzó con 3 Grammy Latinos por su labor junto a Bizarrap- y León Cordero.

Mientras se acerca a toda velocidad el 2024, DF ya tiene anuncios que siguen en este camino del férreo compromiso de apostar por shows de alto impacto que marquen a los miles de fans que pasan por ellos así como añadiendo grandes capítulos a la historia de los eventos en vivo en Argentina.

Anunciaron el show de María Becerra en River, con el cual se convertirá en la primera mujer del país en tener su show individual en el estadio más importante de la región, y ante el éxito total de ventas -se vendió todo en menos de 2hs-, agregaron una segunda fecha en el mismo venue, profundizando este hito. Además, entre el 15 y el 17 marzo se vivirá un Lollapalooza sobrado de talento con figuras internacionales como Blink-182, Feid, Sza y Sam Smith así como grandes artistas argentinos entre los que podemos destacar a YSY A y Miranda!.

Sobre DF Entertainment

DF Entertainment es la empresa líder de entretenimiento en vivo en Argentina. Fundada por Diego Finkelstein, quien cuenta con más de 20 años de trayectoria dentro de la industria, la productora presentó el año pasado shows como Coldplay, Harry Styles, Dua Lipa, Rosalía, Maroon 5, C. Tangana, Guns N' Roses, Kiss, Metallica, Maneskin, Demi Lovato, entre muchos otros.

Arrancó el 2023 con las exitosas presentaciones de Imagine Dragons en el Campo Argentino de Polo, el espectacular Lollapalooza Argentina en el Hipódromo de San Isidro con la presentación de Billie Elish, Drake, Rosalía, Twenty One Pilots, Tame Impala, Lil Nas X entre otros, Alicia Keys en el Movistar Arena y Pabllo Vittar y luego Flume en Complejo Art Media.

El 2023 continúa con una multiplicidad de shows que tienen como protagonista a los festivales y conciertos más importantes y esperados de la agenda: Taylor Swift, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers, The Weeknd, Tan Bionica, Duki, 5 Seconds of Summer, Usted Señalemelo, Danny Ocean, David Bisbal, Maneskin, Aitana, Diego Torres, Morat y Ruel entre muchos otros próximos a anunciar.

El 2024 empieza a perfilarse y ya tiene shows alucinantes en la agenda como María Becerra, David Bisbal, Tan Biónica, TURNSTILE, King Krule, Afterlife y Lollapalooza.

En 2018, el 51% de la empresa fue adquirida por Live Nation Entertainment, compañía líder del entretenimiento en vivo a nivel mundial. Esta combinación logra potenciar el alcance, la experiencia y los recursos para continuar evolucionando la oferta del entretenimiento en toda la región.