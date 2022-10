La emotiva carta de despedida de César Mascetti: "Me estoy muriendo en San Pedro..."

El reconocido periodista e histórico conductor de Telenoche, César Mascetti, murió este martes a los 80 años. Hoy, su familia y amigos lo despidieron en San Pedro, la ciudad en la que había elegido vivir sus últimos años con su pareja, Mónica Cahen D´Anvers, luego de retirarse de la televisión .

En una emotiva ceremonia, una de las que tomó la palabra fue Sandra Mihanovich, la hija de Mónica, quien leyó la última carta que había escrito Mascetti.

LA ÚLTIMA CARTA DE CESAR MASCETTI

"Me estoy muriendo en San Pedro, rodeado de durazneros en flor y de naranjos que esperan su turno para dejar caer sus pétalos e inundarnos a todos de perfume. Estoy en el medio del campo, caminando con mis perros, que perciben desde hace días lo que va a pasar", comenzó la cantante.

Y siguió: "Estoy mirando el río, escuchando las campanas que escuchaban mis abuelos, estoy por ver volar a las palomas que cubrirán el cielo como todas las tardecitas. Dentro de poco me llevarán con ellas para enseñarme el camino. Me estoy muriendo en San Pedro a los 80 años, donde siempre quise morir junto a la mure que amo, abrazo a mi familia, ¿qué más puedo pedir? Me estoy muriendo en paz, con la satisfacción del deber cumplido. César, 12 de septiembre, 2022".

César Mascetti y Mónica Cahen D'Anvers en San Pedro.

Luego, Sandra cantó "Por tu ausencia": "Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón. Yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz. Yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos. Yo te canto con el corazón, Y si me falta el corazón. Es que en cielo estamos los dos".

Tras finalizar, agradeció en nombre de su madre y de su familia a los periodistas que transmitieron el momento. "[César] se fue con la satisfacción del deber cumplido, fue un buen san pedrino, un buen argentino y ojalá tuviéramos muchos argentinos así", cerró.

LA DECISIÓN DE IRSE A SAN PEDRO JUNTO A MÓNICA

Mascetti, quien formó una entrañable dupla con Mónica Cahen D'Anvers en Telenoche -noticiero por el que ganaron 8 premios Martín Fierro como mejor noticiero, además del de oro- decidió retirarse en 2003 de la pantalla chica.

"Cuando estábamos pensando en irnos de la tele, un brillante psicoanalista con el que hacíamos terapia nos tiró una frase que terminó por definir nuestra decisión: 'No sé ustedes, pero yo quiero que a mí la muerte me encuentre vivo'", dijo.

"Ahí se nos bajó el telón", reveló César en una entrevista con La Nación y aseguró que nunca se arrepintió de su decisión.



El periodismo siguió siendo parte de su vida y mantuvo la dupla con Mónica en Radio Del Plata hasta 2015, cuando se retiró definitivamente para volver a San Pedro, donde junto a Cahen D Anvers abrió un establecimiento rural-turístico llamado La Campiña de Mónica y Cesar, en Rio Tala, en el km 154 de la Ruta 9.