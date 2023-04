¿La China Suárez lo hizo de nuevo? La acusan de ser la tercera en discordia entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

Frente a las especulaciones de una separación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, crecieron los rumores de que habría una tercera mujer en discordia: nada más y nada menos que la China Suárez, quien confirmó recientemente su ruptura con Rusher King.



Hace unos días, la actriz y el joven cantante oficializaron el fin de su relación después de un intenso año como pareja. A través de sus redes sociales, publicaron un emotivo mensaje para aclarar que la decisión fue "en buenos términos".



"Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida", expresó Suárez, mientras que el artista remarcó: "Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro".

Sin embargo, entre los fanáticos comenzaron a circular el rumor de que la cantante estaría en pareja con el jugador de la Selección argentina Rodrigo De Paul.

¿La China Suárez está con Rodrigo De Paul?



Cada vez se hace más presente la teoría de que la autora de la Triple T se habría separado de De Paul. En este marco, sus seguidores comenzaron a atar clavos para saber cuál podría ser el motivo.

Según las especulaciones, en 2022, cuando el deportista se habría separado de su ex pareja Camina Homs, hubieron fuertes versiones de que tuvieron un encuentro íntimo con la China Suárez.

No obstante, en ningún momento hubo alguna confirmación de alguna de las partes. Aún así, los fanáticos volvieron a poner en escena esta posibilidad, luego de que la ex Teen Angels vuelva a la soltería.

¿Tini Stoessel y Rodrigo De Paul están separados?



Ya hace varios días que la pareja no comparte ningún contenido de ambos en las redes sociales. No obstante, el rumor más grande surgió luego de que De Paul no felicitará a la cantante por la finalización de su gira en el interior.

El jugador campeón del mundo se mostró presente durante los proyectos de la artista, por lo que fue extraña su ausencia para los seguidores.

Incluso, Tini expresó sus sentimientos en uno de sus show y aumentó las dudas: "Muchos tiene en la cabeza que el artista es todo brillo y que todo está bien. Yo también tengo mis días, mis inseguridades y mis miedos. Estar acá, arriba del escenario me hace sentir más fuerte porque me voy muy recargada de su amor".