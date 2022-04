Invasión a Ucrania: las estrellas de la música finalmente reaccionan con una campaña global, pero en redes

A casi un mes y medio después del inicio de la invasión rusa a Ucrania , y con la excepción de algunos eventos o declaraciones aisladas, finalmente el mainstream de la música empieza a reaccionar ante el drama.

Aunque al menos por ahora, no se trata de un gran concierto global, como por ejemplo fueron Live Aid, USA for Africa, Live 8, sino algo vinculado más bien a una solidaridad mediática, o alguna canción suelta.

Así, Bono, Bruce Springsteen, Elton John, Ozzy Osbourne, Red Hot Chili Peppers y Eddie Vedder, entre otras estrellas, se sumaron por estos días a una jornada en apoyo a los refugiados ucranianos impulsada por la organización Global Citizen, que consistió en publicar un mensaje en redes sociales condenando el ataque ruso y reclamando ayuda para las víctimas.

Los artistas participaron de "Stand Up For Ukraine", la iniciativa que la organización calificó como "la manifestación en redes sociales más grande del mundo para ayudar a los refugiados", siguiendo los pasos de otras figuras que ya habían emprendido algún tipo de acción, como el caso de David Gilmour y Nick Mason de Pink Floyd, quiene junto a músicos ucranianos lanzaron "Hey Hey Rise Up", cuyas ganancias están destinadas a "Ukrainian Humanitarian Relief".



"Estamos devastados de ver el sufrimiento de la gente en Ucrania a medida que se desarrolla este conflicto" , escribió Elton John, quien añadió que "nadie debería tener que experimentar este tipo de tragedia. Ahora usemos nuestras voces para el cambio: compartí este video para que nuestros líderes sepan antes que necesitamos que el mundo defienda a Ucrania y apoye a los refugiados".

Por su parte, Bruce Springsteen manifestó que "los refugiados en Ucrania y todo el mundo necesitan nuestra ayuda. Únanse a todos nosotros mientras defendemos a Ucrania y a los desplazados de todo el mundo".

Bono, junto a su compañero en U2 el guitarrista The Edge ofrecieron una interpretación acústica de la canción "Walk On" junto a un mensaje que rezaba: "El valiente pueblo de Ucrania está luchando por su libertad , y por la nuestra, frente a una violencia indescriptible y una invasión injusta".

Eddie Vedder en tanto, cantante de Pearl Jam, señaló que "82,4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, violencia, persecución o violaciones de derechos humanos. Únase a nosotros para #StandUpForUkraine y para los refugiados de todo el mundo para garantizar que obtengan el apoyo que necesitan ahora".



"Estamos defendiendo a Ucrania. Estamos pidiendo a todos los que vean esto que amplifiquen este llamado: publíquenlo ustedes mismos, compartan un vídeo de un activista o compartan este , para que nuestros líderes mundiales sepan que necesitamos que el mundo defienda a Ucrania y apoye a los refugiados", publicó también la leyenda del rock Ozzy Osbourne.

Mientras que Red Hot Chili Peppers y Celine Dion coincidieron en reclamar a "los líderes mundiales" a garantizar "la ayuda necesaria" para los ucranianos que debieron abandonar sus hogares . Annie Lennox, Billie Eilish, Barbra Streisand y Carole King son otras figuras que también se sumaron a la campaña.

También hay iniciativas de otras organizaciones no gubernamentales que convocaron a figuras de la música, como el caso de la red War Child que logró que Paul McCartney, Coldplay, Pussy Riot y los herederos de David Bowie donen ingresos para esta misma causa.

A fines de marzo, la TV británica había transmitido el show benéfico "Concierto por Ucrania" que contó con actuaciones de Camila Cabello, Nile Rodgers, Ed Sheeran y Snow Patrol, que recaudó u$s 18 millones.