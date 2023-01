Horóscopo 2023: los secretos para enamorar a cada signo y que se derrita de amor a primera vista

Según la astrología, hay personas que les atraen diferentes demostraciones y gestos románticos. Conocerlos, puede ser una gran ventaja a la hora de querer conquistar a alguien. Es por eso que, en el Horóscopo 2023, se revelaron las debilidades de cada uno de los signos del zodíaco en el campo amoroso y sexual.

La posición de los planetas y las estrellas en una carta natal puede determinar varias características de la persona y, más aún, si se trata de cómo entabla sus relaciones en pareja. De esta manera, saber su conformación podría brindar información clave al momento de enamorar o no al otro.

Por ejemplo, hay quienes prefieren un beso, otros un abrazo o solo miradas. Lee los tips para saber cómo derretir de amor a cada uno de los signos del zodiaco.

Horóscopo 2023: los secretos para enamorar a cada signo del zodíaco





El sitio especializado en astrología, Horóscopo Negro, reveló las claves para conquistar a cada uno de los signos y avanzar a una fase más intensa entre ambos. ¿Cuáles son los secretos?

Aries

A pesar de que Aries en un signo que le gusta tener el control, tanto en lo personal como en lo sexual, suele tener un punto débil bien marcado: los besos en el cuello . Sin duda, este será uno de los gestos que le hará bajar la guardia y disfrutar mucho del cariño.

Tauro

Para los nacidos bajo el signo de Tauro, el afecto y el contacto físico son fundamentales, más aún que las palabras y el intelecto. Siempre les gusta estar rodeados de mimos y atenciones, por lo que un buen mansaje hará que estas personas se olviden de todo. Además, puede acompañarse con una romántica cena.

Géminis

Por el lado de los geminianos, suelen ser personas que les gusta tener la atención de la persona amada. Si bien no se dejan llevar tanto por el afecto físico, un mensaje matutino de buenos días o una declaración romántica puede alcanzar para sentirse queridos y apreciados. Lo importante es igual tener el cuidado de no atosigarlos, ya que tienden a escaparse cuando se sienten presionados.

Cáncer

Las personas de Cáncer son de las más sensibles y cariñosas del zodíaco. No obstante, suelen no aceptar el amor que reciben. Por eso, un regalo sorpresa o elogios imprevistos puede flechar inmediatamente a este signo. Les gusta lo romántico y las historias "perfectas" de cuentos de hadas.

Leo

Se trata de otro de los signos que requieren atención constante. Les gusta sentirse queridos, apreciados y admirados. Si bien al principio el flechazo puede mantener en alza la relación, la clave es mantener continuamente estas muestras de afecto como notas en el desayuno , regalos o atenciones simples que reflejen el sentimiento de la persona.

Virgo

A los nacidos bajo este signo de tierra les gusta recibir elogios, pero no es lo fundamental para mantenerse enganchado. Una de las claves es mantener las manías que derriten o enamoran a tu pareja, ya sean gestos con los labios, el cabello o la mirada . Es importante prestar atención a cuáles son estas muestras que la o lo enganchan.

Libra

Libra suele ser un signo al que le cuesta entregarse de lleno al amor, porque pesan las inseguridades de que la otra persona los quiera realmente. Sin embargo, una vez que todo fluye, son personas que amán los detalles: les gusta los gestos románticos , las muestras de afecto, recibir cartas, flores o chocolates.

Escorpio

Las y los escorpianos son de las personas más sensuales de la astrología del zodíaco. En este caso, les atraerá el contacto físico por sobre las otras cualidades. Para ellos, el roce de manos, de piernas, está cargado de energía y enseguida alterará sus sentidos.



Sagitario

Son personas muy directas, frontales y no tienen miedo de vivir cada una de las aventuras. Por eso, para ellas será muy importante que el amor no sea tibio, que quién los acompañe no tenga problema de gritar a los cuatro vientos ese amor y que se la juegue por probar y experimentar cosas nuevas . Sin embargo, hay que tener cuidado de no cortarle la libertad e independencia.

Capricornio

Para el signo de Capricornio, la honestidad es fundamental. En este marco, el contacto visual puede ser una de las claves para conquistar a estas personas, ya que podrán ver ahí el verdadero yo de su pareja.





Acuario

A pesar de que parece ser un signo muy frío y seco a primera vista, lo cierto es que cuando Acuario se enamora muestra su lado más amoroso, tierno y vulnerable. Una buena demostración de cariño para estas personas son los besos en la frente o en el cuello, que lo hacen sentir seguros y avanzan a más.



Piscis