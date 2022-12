Harry Styles en River | Empezó la venta de entradas: precios, horarios y descuentos para comprarlas hoy

Harry Styles se presentará este sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el Estadio Más Monumental de River Plate en el marco del Love On Tour. Con más de 120.000 entradas agotadas, será la primera vez que el artista británico arribe a la Argentina como solista.

Debido a la incorporación de una nueva platea, la organización del evento confirmó que se podrán a la venta tickets adicionales desde este viernes 2 de diciembre a partir de las 10 horas .

CUÁNDO SE PRESENTA HARRY STYLES EN LA ARGENTINA





El intérprete del éxito mundial "As It Was" tenía planeado presentarse en la Argentina en 2020 con dos shows en el Estadio Hípico de Palermo. Sin embargo, los conciertos fueron cancelados por el incremento de casos de COVID-19.

Dos años después, lo hará el sábado 3 y domingo 4 de diciembre en el Estadio Monumental de River Plate. Será la segunda vez del artista británico en el país: en 2014 pisó suelo porteño con la boyband One Direction.

HARRY STYLES EN ARGENTINA: ¿A QUÉ HORA EMPIEZA?





El show de Harry Styles en la Argentina comenzará a las 19 horas con la artista Koffe como telonera. Aún no está confirmado en qué horario se abrirán las puertas.

HARRY STYLES EN ARGENTINA 2022: CÓMO Y DÓNDE CONSEGUIR ENTRADAS





A pesar de contar con todas las fechas agotadas, los fanáticos recibieron una buena noticia. Debido a la incorporación de una nueva platea y ajustes de producción de la banda, este viernes 2 de diciembre desde las 10 horas se habilitará una nueva ronda de entradas.

La venta de tickets se realizará exclusivamente en AllAccess. Las entradas para ambas fechas podrán adquirirse en hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Santander. Más información en santander.com.ar

HARRY STYLES EN ARGENTINA: ¿cuánto SALEN las entradas?





Hasta el momento no hay detalles del valor de las entradas.

Harry Styles en Argentina 2022: ¿Cómo será la reubicación de entradas?





Las entradas que ya fueron adquiridas se reubicarán de la siguiente manera:

Entrada adquirida de CAMPO VIP mantendrá su sector.

mantendrá su sector. Entrada adquirida de CAMPO mantendrá su sector.

mantendrá su sector. Entrada adquirida de PLATEA PREFERIDA A se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTIN C y D

se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTIN C y D Entrada adquirida de PLATEA PREFERIDA D se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO C y D

se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO C y D Entrada adquirida de PLATEA MEDIA B se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTÍN E

se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTÍN E Entrada adquirida de PLATEA MEDIA E se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO E y F

se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO E y F Entrada adquirida de PLATEA C se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTÍN F y G

se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA SAN MARTÍN F y G Entrada adquirida de PLATEA F se ubicará en el sector PLATEA PREFERIDA BELGRANO H e I

Harry Styles en Argentina 2022: ¿Cómo llegar a River Plate?





Para llegar al estadio, el público podrá optar por diferentes opciones: