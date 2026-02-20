El año pasado, Live Nation logró una utilidad de u$s 3.01 mil millones solo en los conciertos organizados a nivel mundial. La dueña de Ticketmaster destacó los resultados impulsados por artistas como Bruno Mars, Harry Styles y BTS. Los fans de los grandes artistas llenan estadios y demandan más fechas. Un caso emblemático en México es el de BTS, la banda de k-pop, tendrá tres fechas en mayo, pero el furor de las “armys” mexicanas llevó el tema a la más alta tribuna del país, pues la presidenta Claudia Sheinbaum pidió que la banda surcoreana amplíe la gira en México. La demanda de boletos de las armys mexicanas fue de más de un millón de boletos, cuando la gira en México solo tuvo espacio para 150 mil seguidores. A nivel mundial BTS vendió una gira de 41 fechas. Además, el intérprete hawaiano de “Uptown funk” reportó un record de venta de boletos para un solo día en la historia de Live Nation, mientras que Styles logró tener una fila de más de 11.5 millones de fans, para la preventa de su gira “Together Together Tour”, que llegará a México entre julio y agosto de este año, al Foro GNP. Live Nation añadió que este año México tendrá un nuevo estadio para eventos masivos, y aunque la empresa no precisó cual será, actualmente realiza la remodelación del Estadio 3 de Marzo, en Guadalajara, en colaboración con OCESA y GNP Seguros. El año pasado más de 159 millones de fans del espectáculo se reunieron en los recintos donde Live Nation tuvo participación, concentrados en 55 mil espectáculos a nivel global, un aumento de 5% respecto al año anterior, y un máximo histórico para Live Nation. El crecimiento de la base de fans fue impulsado por los mercados internacionales, que por primera vez superaron al total de asistentes en Estados Unidos, con un crecimiento de doble dígito en todos los tipos de recintos principales. Además, Live Nation reportó una inversión de u$s 15,000 millones en artistas y espectáculos, consolidándose como el principal apoyo financiero para la comunidad artística. Así, los ingresos totales aumentaron 9%, hasta u$s 25,200 millones, mientras que el ingreso operativo se ubicó en u$s 1,300 millones, un alza de 52% anual. El segmento de Conciertos generó ingresos por u$s 20,900 millones (+10%), de los cuáles, Ticketmaster generó u$s 3,100 millones Pero el crecimiento del año pasado no se detendrá en 2026, pues hasta principios de febrero ya se habían vendido 67 millones de boletos para conciertos de este año, lo que significa una aceleración para los conciertos de este año. Además, más del 80% de los espectáculos en grandes recintos para 2026 ya están reservados.