Los recitales internacionales vuelven a funcionar como un factor de presión sobre la demanda turística. Tras el anuncio de la nueva gira de Harry Styles, las búsquedas para viajar a San Pablo desde la Argentina crecieron más de 1000% en pocos días, según datos de Despegar.

El salto se concentró entre el jueves y el fin de semana posterior al anuncio y ubicó a San Pablo muy por encima del resto de los destinos internacionales relevados en ese período.

“Este t ipo de eventos funciona como disparador de viajes y concentra decisiones de compra en pocos días ”, señaló Laura Amorós, gerente senior de marketing para Despegar Argentina.

Cuánto sale ver a Harry

Para julio, un viaje a San Pablo por tres noches, del 16 al 19, cuesta $ 701.132 por persona e incluye vuelo directo ida y vuelta y hotel tres estrellas con desayuno. Otra opción similar, por las mismas fechas, se ofrece a $ 711.425 por persona, también con vuelo directo y alojamiento tres estrellas con desayuno buffet.

Brasil no es un destino desconocido por los argentinos y el hecho que sea un país cercano lo hace muy atractivo para disfrutar este tipo de eventos.

De hecho, durante 2025, unos 3,38 millones de turistas argentinos viajaron a Brasil , según datos de Embratur.

Los preferidos de los argentinos

En los últimos años, distintos recitales internacionales generaron picos en la demanda de viajes hacia las ciudades sede. En 2024, cuando Madonna se presentó en Río de Janeiro, las búsquedas para viajar a la ciudad aumentaron 82% en comparación con las semanas previas, según datos del sector.

En 2025, tras el anuncio del show de Lady Gaga, las búsquedas para visitar Río de Janeiro durante los días del evento crecieron 150% frente a las tres semanas anteriores . En ese mismo período, las búsquedas de vuelos hacia la ciudad registraron un incremento del 650%.

También en 2025, a partir de la gira mundial de Shakira, la demanda de pasajes aéreos hacia Río de Janeiro subió 67%, mientras que San Pablo mostró un aumento del 24% en el interés por viajar.