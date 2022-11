Gran Hermano 2022: quién es Mora, la tercera eliminada, y las 3 razones por las que fue elegida para irse de la casa

El domingo, la casa de Gran Hermano llevó a cabo una nueva gala de eliminación cuyos resultados satisficieron los reclamos de miles de usuarios de Twitter, que escribían con ímpetu: "Mora al 9009" (en alusión al número para votar). La estadía de la participante estaba en jaque junto con la de Agustín Guardis, Walter Alfa Santiago y Juan Reverdito.

"No me quiero ir ni ahí, estoy con ansias de saber qué pasa", dijo Mora cuando el conductor del programa, Santiago del Moro, se comunicó con los nominados. Sin embargo, el veredicto no jugó a su favor. La participante se retiró de la casa más famosa del país con un 60% de votos en contra. Mientras tanto, Juan alcanzó un 39%, Agustín un 9.93%, y Alfa, con la menor cantidad, un 6.72 % de votos en contra.

Gran Hermano 2022: quién se fue de la casa y a quiénes salvaron en la gala de eliminación



Quién es Mora: participantes eliminados de Gran Hermano 2022

Tras la nominación espontánea de Constanza Romero (Coti), Mora Jabornisky se convirtió este domingo en la tercera eliminada de Gran Hermano 2022, siguiendo los pasos de Tomás Holder y Martina Stewart Usher.

Oriunda de Misiones, la joven de 21 años estudiaba ingeniería civil y aseguró en su video de presentación que se encontraba en una pareja abierta. "Por cómo me visto me confunden con un varón", agregó en su introducción.

Jabornisky sufrió la pérdida de su madre y padre desde muy pequeña. Es por esto que su madrastra Cristina se ocupó de la crianza de ella y de su hermana Clara. Para el programa, la mujer describió a Mora como una chica "con quien la gente se siente cómoda enseguida y es muy segura de sí misma. También es líder, fue la directora de banda en el colegio Humanista, elegida por sus compañeros", dijeron.

Gran Hermano 2022: las 3 razones por las qué Mora fue eliminada

Al comienzo del programa, Mora contaba con el apoyo de las redes. Se mostraba cómica y sociable con el entorno. Sin embargo, los internautas le soltaron la mano a medida que la joven demostraba actitudes reprochables, especialmente hacia otro participante, Agustín Guardis.

Su mayor aliada fue Lucila (la Tora), quien incitó el maltrato hacia el joven de 25 años bajo la creencia de que había realizado la nominación espontánea. En este contexto, tanto ella como Mora expresaron insultos hacia Guardis.

DIOS QUE MINA INSOPORTABLE. MORA AL 9009 pic.twitter.com/zEK76xwE7K — 0800Cj (@0800Cj) November 3, 2022

En una ocasión, cuando Agustín se acercó a la mesa a buscar algo de comida, se apoyó cerca de Mora, quien se volcó hacia un lado con sus hombros en gesto de absoluto rechazo. Esta acción enfureció a los usuarios de Twitter, quienes muestran un fuerte apoyo hacia el joven platense; mejor apodado "Frodo" en las redes (por su parecido al personaje de El Señor de los Anillos).

Asimismo, junto con María Laura (La Cata), Mora también participó de los insultos dirigidos a Marcos, otro jugador de la casa. Esta el ataque estuvo vinculado a que el joven de 22 años "come mucho". No importó que Marcos haya expresado previamente que en la etapa más difícil de su vida había tenido problemas con la comida.

estas fantasmas piensan que tienen aguante.. son la versión baratisima de los monitos



MORA al 9009 #gh2022 #gh22 #granhermano pic.twitter.com/V16w8m2aAa — L (@_skizte) November 4, 2022

Otro motivo por el cual Mora no recibió el apoyo de los votantes es que, cuando Martina Stewart Usher se encontraba en la casa, ambas planeaban generar controversia y separar a las parejas de la casa. Esto no le cayó muy bien a los televidentes, quienes de por sí catalogaban a Martina como "homofóbica" y un personaje demasiado polémico.