Gareth Bale sorprende al mundo y deja el fútbol con solo 33 años: las razones detrás de su retiro

Gareth Bale anunció su retiro del fútbol con apenas 33 años. El deportista galés que brilló en el Real Madrid comunicó que la decisión de dejar la selección fue "la más difícil" de su carrera. Sus publicaciones de despedida están divididas en dos partes: una dedicada al conjunto nacional y a la gente de su país y otra a su carrera entera como jugador.



"Tras considerarlo detenida y reflexivamente, anuncio mi retirada inmediata del fútbol de clubes y del fútbol internacional", comienza relatando el referente de Gales. Bale no pudo contener su emoción desde las primeras líneas: "Me siento increíblemente afortunado de haber hecho realidad mi sueño de practicar el deporte que amo. Me ha dado algunos de los mejores momentos de mi vida. A lo largo de 17 temporadas, he vivido los mejores momentos, que serán imposibles de repetir".

El delantero consiguió 5 Champions League con el Real Madrid, pero también agradeció por las 111 veces donde pudo ser capitán de su selección: "un sueño hecho realidad". En su despedida, fue saludando y dando gracias a todos sus clubes, directores técnicos, hinchas y empleados de las instituciones por las que pasó. Finalmente, agradeció a su familia.

Bale dejó una puerta abierta ¿para ser técnico?

El futbolista galés remarcó que avanza "con ilusión hacia la siguiente etapa de mi vida". No obstante, dejó una frase de cierre con más dudas que certezas: "Un tiempo de cambio y transición, una oportunidad para una nueva aventura...". ¿Buscará ser técnico de fútbol?.

La importante de la selección para el retirado ídolo

Tan esencial consideró a su conjunto nacional que le dedicó un posteo aparte donde le habló a "la familia galesa". En su inicio ya comienza ponderando lo esencial que considera esta faceta de su carrera: "Sé que todas las personas involucradas en el fútbol galés sienten la magia y se son impactadas de una manera tan poderosa y única".

El delantero consiguió 5 Champions League con el Real Madrid.

"Mi viaje por la escena internacional no sólo ha cambiado mi vida, sino también quién soy. La suerte de ser galés y de haber sido seleccionado para jugar y capitanear a Gales me ha dado algo incomparable con cualquier otra cosa que haya experimentado", puntualizó Bale.

Por último, agradeció nuevamente a sus compañeros y concluyó nuevamente dejando la puerta abierta: "Por ahora doy un paso atrás, pero no me alejo del equipo que vive en mí y corre por mis venas. Al fin y al cabo, el dragón de mi camiseta es todo lo que necesito".

Cuántas Champions ganó Gareth Bale

Bale conquistó 5 Champions League, todas con el Real Madrid.

Con los merengues conquistó todos sus títulos como profesional: 19 en total. Además de las ya mencionadas Champions, obtuvo 3 Ligas de España, 4 Mundialito de Clubes, 3 Supercopa de Europa, 1 Copa del Rey y 3 Supercopas de España.