Estallo la interna en Gran Hermano: Alfa y Ariel protagonizaron una nueva pelea

La realización de Alfa (Walter) y Ariel de Gran Hermano está en su peor punto. Los dos participantes se viven cruzando por motivos varios. Mientras Walter es acusado de haber acosado a Camila en dos ocasiones, el otro protagonista de la pelea es apuntado por sus monólogos frente a la cámara de todas las mañanas y su tardío ingreso a la casa.



En el marco de una nueva gala de eliminación, Ariel realizó uno de sus frecuentes speachs mirando al público que lo sigue del otro lado. Ante esa exposición donde el parrillero de la casa remarcaba que le falta "confrontar y pelear por sus derechos, pero que sabe esperar" el momento, Alfa decidió responder. El participante más reciente en la casa remarcó que no es "boludo" y hay que ver de "quién viene" el conflicto.

¿Quién es el último eliminado de Gran Hermano y con qué porcentaje?



Gran Hermano Brasil 2023: quiénes son los 22 participantes y cómo es la lujosa casa, ¿hay intercambio con Argentina?



Walter no sólo no tolera los monólogos de su rival, sino que además esta vez estaba escuchando en un pasillo.

En el desayuno, Alfa embistió: "Mientras me afeitaba, escuché tu discurso a las cámaras, te comento que acá no hay ninguna agresión ni hubo de ningún tipo. Yo te recibí con la mejor". Ariel desechó totalmente el agasajo en su bienvenida: "¿En serio me recibiste bien? No vamos a discutir hoy, no me hagas eso antes del domingo".

El eje central de las discusiones de los protagonistas

El núcleo del debate es que Alfa remarca que le "rompe las pelotas" que su enemigo afirme que estuvo "con una mujer vulnerable". Ariel puntualiza en que "está mal" la situación en la que Walter le metió la mano en la boca a Camila mientras ella dormía. El participante más viejo de la casa cuenta "estaba jugando".

La relación entre Alfa y Ariel se encuentra en su peor momento. Crédito: Telefe

Otra polémica situación con una mujer

Alfa también es apuntado por el parrilero, ya que en una ocasión se lo ve apoyando a la compañera a la que le metió la mano en la boca. Pese a señalar que "tiene la mejor con ella", el momento grabado generó múltiples polémicas tanto en redes sociales como dentro del reality de Telefe.

El más longevo de la casa concluyó: "Yo nunca te insulté. Estaba jugando con ella, no de a tres con vos".

Ariel, en la gala de expulsión

Tanto el protagonista de la pelea como Maxi estaban en la placa final para que uno sea eliminado del certamen. Ante la aparición del conductor Santiago Del Moro, el parrillero remarcó que estaba "un poco triste" y pidió no seguir exponiendo. Su rival en la sentencia puntualizó en su "adrenalina", pero se mostró optimista.

Finalmente, Maxi fue eliminado con el 52.02 % de los votos, mientras que Ariel se salvó por menos de 3 puntos de diferencia. El participante elegido para continuar no pudo ocultar sus lágrimas ni su emoción tras una jornada donde había sido duramente atacado.