Emigró a Australia, se quedó sin trabajo por la pandemia, pero se reinventó y creó su propia marca de alfajores

En el 2018 Camila Del Valle tomó una decisión que cambió por completo su vida: con tan solo 23 años emigró a Sydney, Australia, a probar suerte y sin ningún proyecto laboral en mente.

"Me fui porque tenía muchas ganas de probar una experiencia en el exterior. El último año de carrera decidí encarar para Oceanía, porque no conocía absolutamente nada de ese continente", contó Camila en diálogo con El Cronista.

Sus primeros trabajos en el otro lado del mundo fueron en restaurantes, pero su residencia se complicó a principios del 2020 con la llegada de la pandemia.

"Todos los bares en donde trabajaba cerraron por el coronavirus y me quedé sin trabajo , entonces no me quedó otra que hacer algo desde casa para poder tener algún ingreso y la mente ocupada en ese período de tiempo".

Finalmente en abril de ese mismo año, en el medio del campo, surgió "Argentinian Delights", un emprendimiento de alfajores para compartir la cultura argentina en los lugares más inéditos de Australia.

Emprender UN NEGOCIO EN EL EXTERIOR: la recomendaciones de una migrante

En la cuarentena, Camila pensó bien qué podía hacer para salir adelante y se le ocurrió vender un producto bien argentino: alfajores.

"Quería un producto nuevo para el mercado que me rodeaba en ese momento. El alfajor es muy noble y se puede hacer muchísimo marketing con él, además de crear siempre sabores distintos. Mismo producto, distintos sabores, es ideal para perfeccionar la técnica, el sabor y la apariencia", afirmó la creadora de Argentinian Delights.

Una vez que tuvo la idea clara en su cabeza, llamó a dos amigas que la "tenían clara" en el mundo de la pastelería, para pedirles consejos acerca de la elaboración de la golosina estrella de Argentina. "Jamás en mi vida había cocinado uno", confesó Camila.

Primero, empezó con pedidos particulares a través de su cuenta de Instagram (@argentiniandelights) y de a poco fue escalando hasta vender al por mayor a las cafeterías de la zona.

"Luego arranqué con los mercados de fin de semana en los distintos pueblos/ciudades. Me recorrí una locura de kilómetros para ir a mercados, así fue como mucha gente me conoció. Finalmente, luego de un año y medio pude abrir un Foodtruck de Alfajores, ¡en junio de 2022!", relató entusiasmada la emprendedora.

Actualmente puede decir que vive 100% de Argentinian Delights: "funciona bien por el momento, lo que genera está por sobre un sueldo promedio en Australia y estoy tranquila".

ARGENTINOS EN EL EXTERIOR: ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE IRSE?

Cuando se subió al avión su objetivo principal era tener un estilo de vida que se basara en trabajar, ahorrar y viajar. De todas formas, no todo es color de rosa, por lo que enumeró cuáles son las ventajas y desventajas de vivir en otro país.

Desventajas:

Lo que más le cuesta a la joven es estar lejos de toda su familia y de sus amigos de toda la vida: " todo cuesta dos veces más, se arranca de cero en un país ajeno ".

Además, hay que tener en cuenta el idioma, en su caso no fue ni es una barrera pero admite que todo sería más fácil si fuese en español.

Ventajas:

Según Camila, lo que más disfruta de haber emigrado a Australia es el hecho de poder abrirse "al mundo y a su gente". Además, destacó el haber conocido distintas culturas y costumbres: "es impresionante como uno busca a la gente de su país estando en el exterior, todo se hace más fácil, mi novio es de Córdoba y lo conocí apenas llegué (en Buenos Aires esto nunca hubiese pasado)", destacó.