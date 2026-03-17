Emprender en Colombia implica enfrentar múltiples desafíos, desde la inversión inicial hasta la competencia del mercado. Sin embargo, casos de éxito como el de César Valencia muestran que es posible construir un imperio gastronómico en Colombia a partir de disciplina, estrategia y una idea clara. Su historia comenzó lejos del país, cuando decidió viajar a Australia en busca de nuevas oportunidades. Allí asumió distintos oficios, pero fue en el sector de la limpieza donde logró estabilidad, lo que le permitió ahorrar dinero y sentar las bases de su futuro como empresario. Durante su paso por Australia, Valencia desempeñó labores exigentes que marcaron su carácter. Según contó, “Trabajaba en limpieza. Trabajaba en muchas cosas, pero en lo que más me desempeñe fue en limpieza”, experiencia que le permitió ascender hasta convertirse en supervisor. Con el dinero reunido, regresó a Colombia decidido a emprender. Su objetivo era crear un negocio propio con un producto representativo del país. Tras evaluar distintas opciones, identificó que el mercado de las empanadas estaba saturado y optó por apostar por los buñuelos como base de su proyecto. Así nació la marca hoy conocida como Sr Buñuelo. La idea tomó forma cuando recordó una variación del producto que había probado años atrás. Fue entonces cuando definió el enfoque de su marca y buscó apoyo técnico para perfeccionar la receta, trabajando junto a expertos en panadería y alimentos. Con la marca registrada, decidió instalarse en Bogotá para apuntar a un mercado más amplio. Tras semanas buscando un local adecuado, abrió su primer punto de venta y apostó por una estrategia directa: regalar muestras para atraer clientes. La respuesta fue inmediata y marcó el inicio de un crecimiento sostenido que hoy se traduce en más de 50 tiendas y millones de unidades vendidas cada año.