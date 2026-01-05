Mario, el español que emigró a Australia para trabajar en el campo. (Fuente: archivo)

En España, el emprendimiento se ha convertido en una opción cada vez más apreciada entre las salidas profesionales posibles. Son los jóvenes sobre todo quienes impulsan esta idea que prioriza la independencia laboral y la creación de proyectos propios.

Aunque estas ideas se ven reflejadas en los autónomos, la emigración para encontrar mejores opciones laborales también puede ser considerada como un tipo de emprendimiento. En cualquier caso, todas las personas decididas a emprender comparten algo en común: las ganas y el esfuerzo por sacar un proyecto adelante.

Este es el caso de Mario, un español que hace 6 años decidió emigrar a Australia. A través de su perfil de TikTok, el joven ha explicado cómo es capaz de ganar una gran cantidad de dinero trabajando durante la temporada del algodón: “Tardo cuatro horas de trabajo en cubrir el alquiler de todo un mes”, comienza el vídeo.

Los motivos detrás de la emigración de los jóvenes a Australia

Entre los meses de marzo y mayo tiene lugar en Australia la temporada del algodón, que supone una importante fuente de empleo temporal en zonas rurales del país. Muchas granjas necesitan mano de obra para realizar tareas agrícolas, lo que atrae a jóvenes con visados temporales con deseo de ganar dinero rápido.

El joven explica que trabaja en una de estas granjas de algodón durante 12 horas al día, de lunes a domingo. Se trata de una explotación agrícola dedicada al cultivo y producción de algodón. En ella se realizan todas las tareas relacionadas con este cultivo, como la siembra, el riego, el cuidado de las plantas y la cosecha.

Mario no considera que su trabajo sea duro físicamente, ya que él solo se encarga descargar camiones y almacenar el algodón. “La única dificultad es aguantar mentalmente hacer tantas horas durante meses viviendo el día de la marmota”, confiesa.

¿De cuánto es el sueldo de un español viviendo en Australia?

En cuanto a su salario, el joven explica que gana 31 dólares australianos a la hora normal, 56 dólares australianos en las horas extra: “Son 430 dólares entre semana y 1.230 dólares los fines de semana. En siete días suelo cobrar 3.470 euros a los que hay que restarle un 15% de tasas”. En conclusión, Mario gana un total cercano a los 1.808 euros semanales.

Sumado a eso, en otro vídeo, el español detalla sus gastos en el país extranjero: paga 140 dólares semanales en alquiler, 90 dólares en comida y en transporte, al vivir cerca, se gasta únicamente 20 dólares en gasolina.

“Al final, pago todo más o menos en medio día de trabajo. Trabajo como un esclavo, pero el resto de días son de puro ahorro”, concluye Mario.

El joven termina el vídeo con un balance sobre su estilo de vida y el dinero que gana: “No quiero engañar a nadie ni hacer pensar que en Australia llueve dinero en cuanto aterrizas. Solo mostrar que es un país donde si sabes hacer medio bien las cosas puedes sacarle un provecho económico, además del millón de aventuras y aprendizajes que no te los quita nadie”.