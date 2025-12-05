En esta noticia Cuál es la forma correcta de limpiar una mesa de madera

Mantener nuestros muebles impecables como cuando recién los compramos es una tarea ardua, que en ocasiones parece imposible. El uso diario, accidentes y el desgaste por el tiempo hacen que vayan perdiendo el brillo.

En el caso de la madera, es importante tener en cuenta que requiere una limpieza adecuada para garantizar que su estado original se conserve por más tiempo o que podamos recuperar cómo lucía cuando recién la adquirimos.

Aunque esto último pueda parecer todo un desafío, si seguimos los pasos idóneos, lo podremos lograr. Lo mejor es que no necesitamos adquirir productos caros. Solamente necesitamos algunos elementos que seguramente tendrán en sus hogares y nos pondremos en acción.

La madera puede presentarse como un elemento complejo para limpiar, pero si seguimos los pasos adecuados lo podremos conseguir.

Según los expertos de IKEA, la multinacional de muebles y decoración del hogar, usar lavandina para desinfectar superficies como la madera, lo único que va a causar es que se "desgaste y quite brillo”.

Y es así que explicó cómo limpiar las distintas mesas, según el tipo de madera que tengan.

Cómo limpiar muebles de madera de pino

El pino natural es un material que mejora con los años. Para limpiarlos, utilizá un paño seco, ya que la humedad puede dejar marcas y dañar la madera, especialmente si no está tratada.

Para dar brillo y mayor resistencia, podés aplicar un aceite para maderas de interior.

Cómo limpiar muebles de bambú

Para una limpieza más superficial, mezclá el jugo de 3 limones con un litro de agua dentro de un pulverizador. Rociá bien la superficie y con un cepillo de dientes hacé énfasis en las zonas más sucias y secalo todo.

¡Quedará limpio, desinfectado y brillante!

Cómo limpiar muebles de madera de roble y/o haya

El roble es una madera dura, sólida y resistente, con un veteado visible que se oscurece con el tiempo hacia un tono marrón dorado. La haya, menos conocida, pero de gran calidad, también es dura y resistente, con veteado homogéneo; al exponerse al sol, cambia de un color crema a un marrón rosado claro.

Para limpiarlas, usá un paño ligeramente húmedo y secá de inmediato con otro seco.

Si deseás más brillo y resistencia a la humedad, aplicá una capa de aceite para madera de interior.