Durante años, los pisos de madera y el piso flotante dominaron el diseño de interiores por su estética cálida y su fácil instalación. Sin embargo, especialistas en arquitectura y propietarios coinciden en que ese ciclo empieza a cerrarse ante la aparición de una solución más duradera y visualmente limpia. La nueva preferencia apunta a superficies que aporten sensación de amplitud y continuidad visual. En ese escenario, el microcemento se consolida como una de las opciones más elegidas, no solo por su apariencia minimalista sino también por su capacidad de adaptarse a distintos espacios del hogar sin obras complejas. A diferencia de los revestimientos tradicionales, esta tendencia responde a un estilo de vida más práctico. La combinación entre diseño contemporáneo, resistencia y facilidad de limpieza explica por qué cada vez más proyectos residenciales lo incorporan como solución principal en reemplazo de la madera. El microcemento se impone por su aplicación continua, sin juntas visibles, lo que genera ambientes más amplios y uniformes. Este acabado se aplica directamente sobre superficies existentes como cerámica, mármol o incluso madera, evitando demoliciones y reduciendo tiempos de obra, una ventaja clave frente a otros sistemas. El microcemento tiene dos claves que atrae a los que buscan renovar sus hogares: Uno de los puntos que acelera el reemplazo del piso flotante es el comportamiento frente a la humedad. Mientras la madera tiende a deformarse con el agua, el microcemento cuenta con una capa selladora que lo hace apto para cocinas, baños y duchas, soportando el uso diario sin deteriorarse. Entre los factores que explican su popularidad se destacan: Gracias a su versatilidad, el microcemento se adapta a estilos industriales, mediterráneos o modernos, integrándose con distintos tipos de mobiliario y consolidándose como la nueva apuesta en decoración de interiores.