Colaboradores de Mars en la planta de Querétaro | Cortesía

En esta noticia Liderazgo en cereales

México es uno de los cinco mercados clave para Mars a nivel global. Actualmente cuenta con más de 7,200 asociados (como llama a sus colaboradores) y nueve plantas en el país, distribuidas en Querétaro, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.

Particularmente, en Querétaro, la división de Mars de alimento para mascotas cuenta con dos plantas. En los últimos cinco años, la compañía ha invertido MXN $3,500 millones en la producción de alimento húmedo para mascotas, cuadruplicando la capacidad de producción inicial.

Además de ser un hub estratégico para la producción y exportación en América, la compañía presumió que Querétaro se coloca como el sitio más grande y eficiente de Mars en el mundo.

En Querétaro, las plantas de alimento para mascotas y confitería alcanzaron el balance hídrico y generan cero residuos a relleno sanitario.

El mercado de alimentos para mascotas (pet food) en México está valuado en aproximadamente MXN $75,000 millones (casi u$s 3,800 millones), de acuerdo con datos de Mordor Intelligence. La mayor parte de esos productos se consumen localmente y se exportan alimentos en este ramo con un valor de u$s 200 millones al año.

Además de las marcas de alimento para mascotas como Pedigree y Whiskas, Mars fabrica en México más de 30 marcas, entre las que se encuentran los cereales Kellogg’s como Corn Flakes, Choco Krispis y Zucaritas, los chocolates Turin y Snickers, además de otras.

Liderazgo en cereales

Querétaro, donde se fabrican marcas como Zucaritas, Corn Flakes, Choco Krispis, Froot Loops y Corn Pops, ocupa el primer lugar en producción de cereal en Latinoamérica, abasteciendo a más de 10 países del continente, con 200 presentaciones diferentes, aseguró Isidro Ortiz, gerente senior de la planta de cereales de Querétaro en Mars, en un comunicado.

Según la empresa, Mars analiza cómo evolucionan los gustos, necesidades y estilos de vida de los consumidores mexicanos, lo que le ha permitido reimaginar el segmento a través de nuevas recetas, sabores, presentaciones e innovaciones que acompañen distintas ocasiones de consumo.