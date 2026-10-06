La empresa Fábricas Nacionales de Cerveza (FNC) -propiedad de la multinacional Ambev- y el sindicato avanzan en un preacuerdo luego del anuncio del cierre de la planta de Minas, en el departamento de Lavalleja, y negocian por reubicaciones en otros puntos del país.

“Hay algunos puntos que ya tenemos consenso entre la fábrica y el sindicato. Uno de ellos por ejemplo, la premisa que teníamos que habíamos dicho en su comienzo de preservar la fuente de trabajo de los compañeros de Minas que quisieran venir para Montevideo. Pusimos eso arriba de la mesa, y lo logramos, son 28 compañeros”, explicó uno de los integrantes del sindicato, Bruno Pastorino.

El dirigente sindical señaló que buena parte de los 59 trabajadores de la planta de Minas se acogerán a retiro voluntario, jubilaciones y prejubilaciones.

Pastorino destacó, además, que el sindicato logró que los trabajadores que tienen de 53 a 60 años podrán ingresar en el régimen prejubilatorio y no tengan que trasladarse a Montevideo.

Consultado por la reestructura propuesta por la empresa que implicaba el despido de unos 80 trabajadores, Pastorino aclaró que desde el primer minuto sostuvieron que era inviable porque conocen la necesidad de los trabajadores.

“Vimos que no había lógica. El tiempo nos está dando la razón producto que van a venir compañeros de Minas hacia acá (...) y no es posible a nuestro entender una mayor reducción”, manifestó.

Según dijo, para ellos es importante priorizar la producción de la industria nacional sobre las marcas importadas de cerveza.

“Nuestro objetivo para no tener este problema dentro de dos, tres años, es sustituir la importada por la industria nacional”, explicó Pastorino.