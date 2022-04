El drama criminal basado en un caso real que estremece a todos en Netflix: la historia del secuestrador de Cleveland

Los documentales true crime suelen tener un éxito asegurado dentro de los servicios de streaming. Y los largometrajes basados en estremecedores casos reales también se ubican entre los más populares de Netflix. En este caso, un drama criminal estrenado hace siete años en la televisión estadounidense es uno de los nuevos productos fetiche de los usuarios de la plataforma por la crudeza de su relato .

Se trata de Secuestro en Cleveland (Cleveland Abduction) que se estrenó en 2015 en Lifetime. La película se centra en el criminal Ariel Castro, quien entre 2002 y 2004 secuestró y violó a tres mujeres durante casi una década . El guion está basado en "Finding Me: a decade of darkness, a life reclamed", las memorias de una de las sobrevivientes de Castro, Michelle Knight.

Cleveland Abduction está dirigida por el británico Alex Kalymnios, que cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la televisión (The 100, Once upon a time, entre otros). En su elenco aparecen varios nombres conocidos de la pantalla chica y el cine: Taryn Manning (Orange is the new Black), Raymond Cruz (Breaking Bad, Better call Saul), Joey Morton (The good wife, Scandal) y Pam Grier (Jackie Brown) .

Sinopsis y cómo verla

La narración se centra en las vivencias de Michelle Knight, interpretada por Manning. Ella fue la primera en ser secuestrada por Castro en agosto de 2002 en el barrio Tremont en Cleveland, Ohio.

"Secuestrada y encarcelada, Michelle Knight encuentra la voluntad de sobrevivir en medio de las circunstancias más horribles y desgarradoras en este crimen real", describe la sinopsis oficial de Netflix.

La película aún no fue estrenada por la plataforma en todos los países en los que ofrece su servicio. Argentina es uno de ellos. Sin embargo, existen algunos trucos que pueden utilizarse para sortear este obstáculo y poder ver las producciones que están disponibles en otras locaciones.

La historia real del secuestrador de Cleveland

Ariel Castro, de 53 años, secuestró a Michelle Knight, de 21 años, cuando ella salía de la casa de su prima para dirigirse al tribunal donde debía comparecer en el caso de custodia de su hijo. Castro era el padre de una amiga suya y se ofreció a llevarla . En cambio, la atrajo hasta su domicilio y la mantuvo cautiva durante más de 10 años.

Entre 2003 y 2004, Castro también raptó a Amanda Berry, de 16 años, y a Georgina "Gina" DeJesus, de 14 años . Gina también era amiga de una de las hijas del secuestrador. A todas ellas las encerró con llave en distintas habitaciones y las violó durante todo ese tiempo.

Castro fue sentenciado a cadena perpetua y se suicidó un mes después.

Previo a los secuestros Castro ya contaba con antecedentes. Su pareja, Grimilda Figueroa, lo había denunciado por violencia doméstica. Él había sido detenido pero nunca fue acusado por sus delitos.