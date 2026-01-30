Hollywood atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Catherine O’Hara, recordada mundialmente por su papel como Kate McCallister, la madre de Kevin, en Mi pobre angelito.

La actriz canadiense falleció este viernes 30 de enero de 2026, según confirmaron su representante y medios estadounidenses. Hasta el momento, no se informó la causa de su muerte.

¿Quién fue Catherine O’Hara y cómo construyó su carrera?

Nacida el 4 de marzo de 1954 en Toronto, Canadá, Catherine Anne O’Hara desarrolló una trayectoria de más de cinco décadas en cine y televisión. Sus primeros pasos estuvieron ligados a la comedia y al teatro, hasta que alcanzó reconocimiento internacional con Second City Television (SCTV), donde se destacó como actriz y guionista. En 1982 ganó un premio Emmy por su trabajo en el ciclo.

Luego, logró una transición exitosa al cine, participando en producciones que la consolidaron como una de las grandes referentes del humor y la actuación en Hollywood.

¿Por qué fue una figura clave para el cine y la televisión?

O’Hara quedó grabada en la memoria colectiva por su rol en Mi pobre angelito y su secuela Mi pobre angelito 2: Perdido en Nueva York, películas que marcaron a generaciones. También brilló como Delia Deetz en Beetlejuice, personaje que retomó décadas después en Beetlejuice Beetlejuice.

En televisión, alcanzó una nueva consagración con Schitt’s Creek, donde interpretó a la inolvidable Moira Rose, papel que le valió un Emmy, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores.

20th Century

¿Cómo fueron sus últimos años y qué legado deja?

En los últimos años, Catherine O’Hara se mantuvo activa con proyectos como The Studio y la segunda temporada de The Last of Us. Su última aparición pública fue en septiembre de 2025, durante un evento posterior a los premios Emmy.

En el plano personal, estuvo casada desde 1992 con el diseñador de producción Bo Welch, con quien tuvo dos hijos, Matthew y Luke. Su muerte deja un profundo vacío en el mundo del espectáculo y un legado imborrable en la comedia, el cine y la televisión.