Hay frases que trascienden la pantalla. “A la cima no se llega superando a los demás, sino superándote a ti mismo” es una de las más recordadas de Rocky Balboa, el personaje que Sylvester Stallone. El nacido en Nueva York creó al boxeador más icónico de Hollywood a mediados de los años setenta y desde entonces lleva cinco décadas siendo un símbolo de resistencia y superación personal. Lo llamativo es que la frase no solo describe al personaje y su arco de superación. También puede ser usada para describir la historia real de Stallone. Stallone escribió el guion de Rocky en tres días, inspirado en una pelea que vio por televisión entre Muhammad Ali y Chuck Wepner, un boxeador sin grandes chances que aguantó al campeón más de lo esperado. Esa imagen de alguien resistiendo contra todo pronóstico lo llevó directamente al papel. Cuando escribió ese guion, Stallone no tenía fama ni dinero. Dormía en terminales de autobús, acumulaba rechazos en audiciones y llegó a un punto en que no tenía con qué alimentarse. Vendió a su perro por una cantidad mínima para poder comer. El guion despertó interés inmediato en Hollywood, pero con una condición: los estudios querían comprar la historia y poner a otra estrella como protagonista. Stallone se negó. Insistió en que Rocky Balboa debía ser interpretado por él, aunque eso significara cobrar mucho menos. Finalmente dos productores aceptaron y la película se rodó con un presupuesto de poco más de un millón de dólares en apenas 28 días, usando locaciones reales de Filadelfia. El resultado superó cualquier expectativa. En 1977, Rocky ganó el Oscar a la mejor película, además de mejor dirección y mejor montaje, imponiéndose frente a producciones con presupuestos incomparablemente mayores. El personaje dejó un repertorio de frases que han funcionado como máximas de vida para generaciones enteras. Algunas de las más conocidas apuntan todas en la misma dirección: la superación personal como único camino real hacia cualquier objetivo. “Ni tú, ni yo ni nadie golpea más fuerte que la vida, pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte y seguir avanzando” es probablemente la más citada, y también la que mejor resume la filosofía del personaje. “Hasta que no empieces a creer en ti mismo, no vas a tener una vida” y “Todo campeón fue una vez un luchador que se negó a rendirse” completan un imaginario que ha atravesado décadas sin perder vigencia. Ninguna de esas frases habla de talento, de suerte ni de recursos. Todas hablan de decisión y de resistencia, que son exactamente las dos cosas que Stallone tuvo que ejercer antes de que alguien apostara por él. Cincuenta años después del estreno de Rocky, Sylvester Stallone tiene un patrimonio estimado en más de 400 millones de dólares, según informan medios como Men’s Journal. Se trata del resultado de décadas protagonizando, escribiendo y produciendo películas que rompieron récords de taquilla. La saga de Rocky se extendió con Rambo, Los mercenarios y el spin-off Creed, que revitalizó el universo del personaje para nuevas generaciones con Michael B. Jordan como protagonista. El perro que vendió para comer también tuvo un final feliz: semanas después del éxito de Rocky, Stallone volvió a buscarlo y lo recuperó pagando mucho más de lo que había recibido por él.