A pocos kilómetros de las grandes capitales suelen esconderse historias inesperadas. Lugares tranquilos que hoy parecen dedicados a la vida cotidiana, pero que en otro tiempo fueron escenario de fenómenos culturales con repercusión internacional. Eso ocurre con Hoyo de Manzanares, municipio situado en la sierra noroeste de la Comunidad de Madrid. Durante las décadas de 1960 y 1970, esta localidad ganó notoriedad gracias a Golden City, un poblado del oeste construido para el cine donde se filmaron numerosos rodajes en Madrid vinculados al auge del western europeo. Por allí pasaron actores, directores y equipos internacionales en una etapa clave para la industria audiovisual española. La historia comenzó en 1962, cuando se levantó en las afueras del municipio el poblado cinematográfico Golden City, considerado uno de los decorados estables más conocidos del género en España. El crecimiento de las coproducciones europeas y la búsqueda de localizaciones económicas impulsaron este tipo de espacios. El set incluía calle principal, saloon, oficina del sheriff, banco y distintas fachadas preparadas para rodajes continuos. Gracias al paisaje seco y abierto de la zona, el entorno podía transformarse con facilidad en escenarios del lejano oeste. La primera película asociada al recinto fue “El sheriff terrible” (1962), a la que siguieron muchas otras producciones nacionales e internacionales durante los años posteriores. Entre los títulos más citados aparece “Por un puñado de dólares” (1964), dirigida por Sergio Leone y protagonizada por Clint Eastwood, una obra fundamental para el nacimiento del spaghetti western. Diversas publicaciones sobre localizaciones cinematográficas sitúan parte de sus escenas en la zona de Hoyo de Manzanares y otros enclaves madrileños. También se vincula el municipio con otras películas del género y con producciones rodadas durante los años sesenta y setenta, cuando España se convirtió en uno de los grandes platós de Europa por su clima, costes competitivos y variedad de paisajes. Aunque no existe un registro oficial único que permita confirmar la cifra exacta, distintas fuentes locales y especializadas coinciden en que por Golden City pasaron decenas de películas, series y anuncios, lo que explica la fama cinematográfica que aún conserva el municipio. Con el declive del western europeo, los decorados fueron perdiendo actividad y muchas estructuras desaparecieron con el paso del tiempo. Sin embargo, el legado de aquella etapa sigue presente en la identidad cultural de Hoyo de Manzanares. El Ayuntamiento organiza rutas guiadas, actividades temáticas y visitas vinculadas a la memoria de Golden City. En los últimos años se promovieron recorridos por antiguas zonas de rodaje y jornadas dedicadas a su historia cinematográfica. Hoy, quienes visitan este pueblo madrileño encuentran naturaleza serrana, tranquilidad y un episodio singular del cine español: el de una localidad que durante años sirvió como escenario del western en España sin salir de la Comunidad de Madrid.