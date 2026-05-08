El sorteo de la Quiniela de Santa Fe se realizó este viernes, 8 de mayo de 2026 y ya se publicó el extracto oficial con todos los números ganadores de la la Previa. En este viernes, 8 de mayo de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes: Soñar con incendio suele reflejar emociones intensas, cambios drásticos o un deseo de transformación personal. También puede advertir sobre estrés, conflictos o sensación de perder el control en alguna área de tu vida. La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital. Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.