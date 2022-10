Divididos vuelve a los grandes escenarios y dará un show en Vélez: dónde comprar las entradas y cuánto cuestan

Después de 28 años de la presentación "La era de la boludez", la emblemática banda Divididos vuelve a la escena masiva del rock. Para el festejo de sus 35 años en la música, el trío compuesto por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella anunció un show en Vélez.





La banda autora de temas como "Qué ves" o "Spaguetti del rock" compartió la noticia en sus redes sociales, lo que sorprendió a sus fanáticos más fieles, quienes no esperaban este sopresivo retorno.

¡DIVIDIDOS VUELVE A VÉLEZ!



Entradas a la venta desde el 20 de octubre por Ticketek. pic.twitter.com/h2rSB925xk — Divididos (@DivididosOK) October 11, 2022

Divididos: una mítica trayectoria

Tras la muerte del cantante y líder de la banda Sumo (Luca Prodan), Ricardo Mollo (guitarrista) y Diego Arnedo (bajista), se unieron a Gustavo Collado, ex baterista de La Sobrecarga, para formar "Divididos", en 1988.

Ese mismo año, dieron su primer recital en el Rouge Pub de Flores, donde comenzaron a ser conocidos por el ambiente del rock. Tras el lanzamiento de sus dos primeros discos "40 dibujos ahí en el piso" en 1989 y "Acariciando lo áspero" en 1991, la banda se ganó un lugar en la escena rockera con "La era de la boludez", de donde surge su exitosa canción "¿Qué ves?

Tras 8 años inactivos luego del álbum "vengo del placard de otro" en 2002, la banda anunció su octavo disco en 2010. Este fue el primero con su actual guitarrista Catriel Ciavarella.

En 2011, la banda ganó la edición de oro de los Premios Carlos Gardel por "mejor álbum de rock". Además, fue galardonada con las distinciones de la mejor "producción del año" y "álbum del año".

Divididos: ¿Qué hace la banda actualmente?

El trío se trabaja en un nuevo repertorio musical que podría formar parte de un proyecto discográfico. Asimismo, ofrece shows en pequeños escenarios de diversos lugares del país.



Recientemente, se presentó en el Club Atenas de La Plata.

¡Fotos del show en Club Atenas de La Plata! ¡Gracias platenses por estar ahí! pic.twitter.com/nOwf450I7U — Divididos (@DivididosOK) September 6, 2022

Divididos en Vélez: ¿Cuándo es el recital?

El evento será el 13 de mayo de 2023.

Según informo la banda, las entradas estarán a la venta a partir de 20 de octubre a través de Ticketek.

Este evento significa la vuelta de la banda a los escenarios grandes. Tras el último concierto en el Estadio José Amalfitani, en 1994, que presento problemas de sonido y organización. "Quedó una impresión extraña de los espacios tan grandes", expresó Mollo.

"Una de las fantasías era que no podíamos tocar en lugares grandes porque después no íbamos a poder tocar en lugares chicos, pero nosotros vamos a seguir tocando todo el tiempo porque es una comunión lo que pasa. Y la gente no se cansa de venir a escuchar las mismas canciones, porque no se trata de las canciones, sino de la energía", declaró el líder de la banda a los medios.



