Año tras año, el 13 de febrero vuelve a circular en redes sociales como el llamado “Día del Infiel”, una fecha no oficial que se instaló como antesala de San Valentín. Aunque no existe reconocimiento institucional ni un origen histórico documentado, el término se volvió tendencia en distintos países por su vínculo directo con el 14 de febrero, tradicionalmente dedicado al Día de los Enamorados. La explicación más extendida se basa en su ubicación en el calendario: el 13 aparece como un “anticipo” de San Valentín y se presenta, en clave irónica o provocadora, como un día reservado para relaciones paralelas o vínculos fuera de la pareja formal. El concepto creció principalmente por la viralización en internet y el uso comercial de la fecha. En distintos años, plataformas de citas y campañas digitales aprovecharon la conversación alrededor del amor y las relaciones para impulsar búsquedas y contenido en plena temporada de consumo vinculada a San Valentín. La verdad es que no, ya que el Día del Infiel no forma parte de efemérides reconocidas ni cuenta con una tradición cultural establecida. Se trata de una etiqueta nacida en el ecosistema digital, sostenida por publicaciones virales, memes y notas de coyuntura que reaparecen cada febrero. Aun así, su repetición anual la transformó en un tendencia recurrente, especialmente en redes sociales, donde genera debates y reacciones por se un tema polémico.