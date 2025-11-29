Ranking: estos son los 4 signos más infieles de todo el zodíaco.

En esta noticia

La astrología ha sido utilizada durante siglos para comprender comportamientos y rasgos de personalidad, y uno de los temas más intrigantes en el ámbito de la vida sentimental es la infidelidad. ¿Algún signo zodiacal es más propenso a ser infiel que otros?

Las razones de la infidelidad son complejas y varían ampliamente de una persona a otra, independientemente de su signo astrológico. Sin embargo, algunos signos pueden tener características que los hacen más propensos a la infidelidad, como el deseo de emoción o la falta de compromiso con una sola persona.

Los 4 signos que mayor tendencia tienen a la infidelidad

Según los expertos en astrología, a algunos les resulta menos intrincado caer en este tipo de actos debido a sus características innatas. A continuación, una clasificación general de los signos más y menos infieles.

Uno por uno, los signos más infieles del zodíaco

  1. Sagitario (23 de noviembre - 21 de diciembre): los sagitarianos son conocidos por su amor por la libertad y la aventura. Son exploradores y no les gusta sentirse atados por compromisos, lo que puede hacer que busquen la emoción fuera de su relación. Su impulso hacia la independencia y la búsqueda de nuevas experiencias puede llevarlos a ser más propensos a la infidelidad.
  2. Géminis (21 de mayo - 20 de junio): los géminis son versátiles y, a veces, se sienten atraídos por lo nuevo y lo excitante. Su naturaleza curiosa y su deseo de variedad pueden hacer que busquen aventuras fuera de su relación estable. Además, tienen una personalidad sociable, lo que les permite establecer múltiples conexiones fácilmente.
  3. Leo (23 de julio - 22 de agosto): los leos disfrutan de la admiración y la atención, y en ocasiones buscan validación fuera de su relación. Su deseo de ser el centro de atención y su necesidad de sentir que son especiales pueden llevarlos a ser menos fieles, especialmente si sienten que no reciben la atención que desean en su relación actual.
  4. Aries (21 de marzo - 19 de abril): los arianos son impulsivos, audaces y les gusta la conquista. Este signo tiene una fuerte energía y un deseo de actuar en el momento. A veces, la impaciencia y la búsqueda constante de nuevos desafíos pueden llevar a Aries a ser infiel, sin considerar completamente las consecuencias emocionales.
Los signos menos infieles

  1. Tauro (20 de abril - 20 de mayo): los tauro son conocidos por su lealtad y su enfoque en la estabilidad. Este signo valora profundamente la seguridad en su vida emocional y en sus relaciones. La infidelidad va en contra de su naturaleza, ya que prefieren mantener una relación estable y satisfactoria con su pareja.
  2. Cáncer (21 de junio - 22 de julio): los cáncer son muy emocionales y protectores con sus seres queridos. Son muy fieles y tienden a ser extremadamente dedicados a sus parejas. Su deseo de crear un hogar y una familia sólida hace que la infidelidad sea algo que difícilmente contemplan, ya que valoran profundamente la conexión emocional.
  3. Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre): los virgo son analíticos y responsables, y suelen tomar las relaciones de manera seria y comprometida. Son perfeccionistas y buscan la armonía en sus vínculos. Prefieren resolver los problemas dentro de la relación antes de buscar algo fuera de ella, lo que los hace menos inclinados a la infidelidad.
  4. Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero): los capricornio son muy leales, responsables y se centran en sus objetivos a largo plazo, incluidos sus compromisos. La infidelidad no suele ser parte de su personalidad, ya que valoran la estabilidad y la seguridad que una relación sólida les proporciona. Son muy comprometidos y prefieren trabajar en la relación antes de considerarse infieles.
  5. Piscis (19 de febrero - 20 de marzo): aunque los piscianos son románticos y soñadores, también son increíblemente sensibles y empáticos con las emociones de su pareja. Su enfoque en la conexión emocional profunda los hace menos propensos a la infidelidad, ya que prefieren estar en una relación donde se sientan amados y comprendidos.

Infidelidad en el zodíaco: ¿pueden los signos cambiar?

Aunque algunos signos pueden ser más propensos a la infidelidad según su naturaleza astrológica, es importante recordar que las relaciones son complejas y que las acciones de una persona no dependen únicamente de su signo zodiacal. Factores como la comunicación, la madurez emocional y los valores personales también juegan un papel fundamental en la fidelidad de una persona.

Además, cualquier signo puede cambiar y evolucionar con el tiempo. Si una persona trabaja en su relación, en su autoestima y en su capacidad de comunicación, es posible que incluso los signos más infieles aprendan a ser más leales.