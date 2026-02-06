Se acerca San Valentín, el próximo sábado 14 de febrero, y los restaurantes ya despliegan sus propuestas para que los enamorados elijan dónde celebrar su día. En esta fecha especial, los restaurantes suelen ofrecer menús especiales, un ambiente más romántico con velas y música acorde y muchas veces algún regalo como una botella de vino para los comensales. En esta nota, qué incluyen las cenas de San Valentín en algunos de los mejores -y más románticos- restaurantes de Buenos Aires. Musgo, el restaurante creado por una pareja de rusos que se mudó a la Argentina, es una opción romántica y original para pasar el Día de los Enamorados. Acá nació el concepto de cocina “patagandi”, una fusión entre los productos patagónicos, los métodos de cocción y salsas asiáticas y el minimalismo escandinavo. Sus dueños, Konstantin Voronin y Ksenia, proponen un día completo de propuestas: por la mañana, desde las 10 hasta las 13 hs, habrá desayuno; y de 13 a 15 horas, un brunch romántico para quienes no puedan salir por la noche. Por la noche, Musgo deja de lado su carta habitual para ofrecer un menú de cuatro pasos y postre que reúne platos destacados del último cambio de carta y clásicos de la casa: habrá vieiras con wakame y zanahoria; ostras con kimchi; tartar de lomo con enoki y gamadari; y lomo estilo japonés con tempura y ponzu, entre otros. Además de cócteles de autor, el maridaje estará a cargo de Bodega Otronia, y habrá además una sorpresa para todos los comensales. Habrá dos turnos de reserva: a las 19:30/20:00 y a las 22:00/22:30. El salón y el patio estarán disponibles con y sin reserva, y la vereda sin reserva por orden de llegada (las mesas son limitadas). Reservas en Meitre. Nicaragua 4758, Palermo. En Horta, la pareja conformada por Lucas Díaz en los fuegos y Clara Chavarría en servicio aprovechan los mejores productos de cada temporada para crear platos sabrosos y reconfortantes, elaborados de manera artesanal en una cocina abierta, a la vista de los comensales. La noche del 14 de febrero sumarán a su propuesta de cocina estacional una serie de platos con productos de microtemporada y sabores frescos que acompañan el clima veraniego. Además de la carta habitual, habrá ostras con maracuyá y espuma de gin tonic, tiradito del día con aguachile de frutas, pulpo con crujiente de batatas y helado casero de coco con chocolate blanco y toffee de miso. Estas opciones del día estarán disponibles de manera individual para combinar con otros platos del menú o llevar al centro de la mesa y compartir. Asimismo, ofrecerán una selección exclusiva de vinos naturales, orgánicos o biodinámicos servidos por copa para acompañar las creaciones del día. Una invitación a pasar una noche especial en un cuidado salón de estética cálida y minimalista o en un elegante patio con vegetación autóctona y una original mesa comunal. Dirección: Aguirre 1080, Villa Crespo. Se toman reservas por Meitre en dos turnos: 20 hs o 22 hs. Marta, ubicado en una casona en el corazón de Colegiales, se presenta como un espacio donde el arte y la gastronomía convergen en una experiencia única, siendo así un lugar especial para pasar el 14 de febrero. Liderado por la chef y artista Marta Wajda, este restaurante redefine la cocina al fusionar tradición, creatividad y arte en cada detalle. Para esta fecha especial, el restaurante invita a sus comensales a un viaje sensorial que trasciende lo convencional a través de una cena de cinco pasos pensada para compartir. El menú comienza con higos, piparra en vinagre y boquerones; sigue con tomate confitado, sandía, aceite de limón y shiso; suma corazón de pollo con cereza, marsala, pistacho, radicchio y naan; pasa por pesca en hojas de uva con uvas verdes al vino blanco y pilaf; y cierra con marshmallow, mandarina en almíbar y granita de limón. Dirección: Virrey Avilés 3488, Colegiales. Reservas por Meitre. Si hay restaurante romántico en Buenos Aires, por definición uno de ellos es Le Rêve. El restaurante se asemeja a los típicos bistrós franceses: íntimo y acogedor, con luces tenues, vajilla de porcelana, cubiertos de plata y el detalle de una barra de mármol y madera en el medio del pequeño salón, con banquetas altas, desde donde salen cócteles de autor. Le Rêve (que en francés significa ‘El sueño’) ofrecerá para este 14 de febrero un menú especial de cuatro tiempos que combina la precisión y sofisticación de la cocina francesa con la mirada y la reinterpretación de su chef, Ramiro Hernández. El menú comienza con un brioche tibio con manteca noisette y paté y continúa con tomates reliquia y frutas de verano sobre un consomé de gazpacho clarificado. De plato principal habrá trucha mi-cuit con beurre blanc de ajos asados, ensalada de berro y huevas de trucha. El cierre dulce incluirá una tartelette de chocolate con crémeux y praliné, seguida de un petit four de macaron de frambuesa. Dirección: Uriarte 1901, Palermo. Beza invita a celebrar San Valentín a la luz de las velas en una casona de 1930 ubicada en una zona tranquila de Belgrano R. El local de vinos y cocina a las brasas creado por la cocinera y sommelier Belén Zanchetti propone una experiencia íntima que puede disfrutarse tanto en su salón de ambientación hogareña como en su pintoresco jardín o en el patio. La propuesta incluye un menú con entrada, principal y postre a elección por persona, acompañado de una botella de vino. Las opciones recuperan platos de la carta habitual del restaurante, pensados para disfrutar en confianza, como en casa. Entre las entradas se encuentran el paté casero con chutney de estación y focaccia y la ricota fresca con arvejas y duraznos asados. Y entre los principales, pappardelle con zucchinis, langostinos, hongos, panceta, albahaca, pomodoro y crema; coliflor a la parrilla con ajo blanco, gremolata, almendras y kale; y churrasco de cerdo con mole, hierbas y aceite de achiote acompañado de papas triple cocción o ensalada. Para cerrar, los postres incluyen flan con dulce de leche y crema, o semifreddo de maní con salsa toffee. Un menú que combina la calidez de las brasas con vinos naturales en un ambiente pensado para celebrar el amor sin pretensiones. Las reservas se realizan a través de la plataforma Woki entre las 19 y 23 horas. Dirección: Olazábal 3301, Belgrano.