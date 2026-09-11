La Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE) realizará una nueva edición de la noche de la pizza y la empanada, el mítico evento que permite comer en los locales más icónicos de Buenos Aires y de todo el país a precios promocionales. Tendrá lugar el próximo martes 15 de septiembre a partir de las 19 horas con descuentos únicos.

En su edición 43°, los locales presentes ofrecerán una amplia variedad de sus productos, íconos de la gastronomía porteña, con menús únicos a la vez que abrirán en horarios especiales.

¿De qué se trata la noche de la pizza y las empanadas?

La noche de la pizza y las empanadas es un evento gastronómico organizado por la APYCE en todas las provincias de Argentina, aunque el foco estará en las pizzerías icónicas de Capital.

Los restaurantes que se adhieran ofrecerán ofertas y descuentos.

“ Cada local establecerá las variedades de pizzas y empanadas bonificadas, como así también si aplica a delivery, takeaway o salón; junto al método de pago ”, indica el comunicado oficial.

APyCE organiza la noche de la pizza y la empanada en todo el país.

En las ediciones anteriores participaron cerca de 1500 locales que incluyeron más de 2300 ofertas y se extendió por 7 días dado el éxito que tuvieron. Este año, la participación aumentó y habrá más de 1500 propuestas en todo el país y se espera romper el récord de las 140.000 ventas de años previos.

Dentro de las promociones habrá 50% en pizzas y 3x2 en empanadas.

Además, se incluyó un mapa interactivo de la noche de la pizza y las empanadas que ya está disponible debido a que se definieron los participantes de este año. El mapa de todos los participantes en este link.

Noche de la pizza y las empanadas: ¿hasta cuándo puedo inscribirme?

Las inscripciones al evento continúan abiertas para los locales que deseen sumarse. Los restaurantes podrán sumarse a la noche de la pizza y las empanadas de manera gratuita, ya que el evento tiene como objetivo “ impulsar el consumo del sector ”.

La noche de la pizza y la empanada se extiende por toda Argentina.

Desde APYCE invitaron a participar “todos los comercios, desde las históricas pizzerías y casas de empanadas hasta los nuevos emprendimientos que han surgido en nuestro país”.

El evento fue declarado de Interés Turístico por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación.

En la misma línea, se recalcó que adherirse es gratuito y que no es requisito ser socio de APYCE . Quienes deseen participar podrán inscribirse hasta el lunes 14 de septiembre a través de este enlace donde está la información completa, aunque se contemplarán excepciones.

La previa con una degustación gratuita frente al obelisco

Como antesala de la noche del evento, el lunes 14 de septiembre, de once de la mañana a tres de la tarde (11:00 a 15:00 horas), APYCE convocó a todo el público a acercarse a la esquina de Cerrito y Diagonal Norte (frente al Obelisco) para disfrutar de una degustación de pizza, en la que se elaborarán 4000 porciones de pizza en vivo.

APyCE realizará un evento previo donde entregará pizza de forma gratuita.

La producción estará a cargo de un equipo de 10 maestros pizzeros, 10 ayudantes y 3 técnicos, quienes trabajarán con 2 hornos eléctricos montados en el camión autosustentable y darán muestras gratuitas a quienes se acerquen.

Al finalizar el evento, la entidad que nuclea a las pizzerías y empanaderías realizará una donación solidaria de 250 pizzas al Comedor Los Piletones de la Fundación Margarita Barrientos y otras 250 pizzas al SAME, reforzando así el compromiso social de la actividad.