Con el sorteo arranca el Mundial, que tiene a Brasil como favorito en las apuestas: en qué lugar aparece Argentina

El seleccionado argentino conocerá este viernes a los tres rivales que enfrentará en la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022.

El sorteo se llevará a cabo desde las 13 (hora de la Argentina) en el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha, y será televisado "oficialmente" por la TV Pública y TyC Sports, aunque seguramente se podrá ver prácticamente en cadena mundial.

La Selección argentina es cabeza de serie e integra el Bombo 1 junto a Qatar, Bélgica, Brasil, Francia, Inglaterra, España y Portugal. Los rivales del equipo que dirige Lionel Scaloni, campeón de América y segundo mejor equipo en las Eliminatorias sudamericanas, saldrán de los bombos 2, 3 y 4.

El segundo bombo está encabezado por Alemania y la expectativa pasa por la posibilidad de un cruce con el tetracampeón del Mundo. En ese mismo bombo también están Países Bajos, Dinamarca, Suiza, Croacia, México, Estados Unidos y Uruguay (que no podrá enfrentar a la Argentina por ser de la misma confederación).

En el bombo 3 estarán Irán, Japón, Serbia, Corea del Sur, Túnez, Polonia, Marruecos y Senegal. Y en el bombo 4 se ubican Arabia Saudita, Ecuador (que tampoco será rival de la Argentina), Ghana, Canadá y Camerún .

Las tres vacantes que restan saldrán de los repechajes: Perú enfrentará a Australia o Emiratos Árabes Unidos (EAU); Nueva Zelanda contra Costa Rica; y Gales ante Escocia o Ucrania. Estos cruces se definirá entre el 13 y el 14 de junio, salvo el europeo que depende de la situación en Ucrania.

El calendario con las fechas de cada partido recién se dará a conocer una vez que se haya asignado un estadio y un horario a los encuentros de cada una de las jornadas. El Mundial comenzará el 21 de noviembre y la fase de grupos durará 12 días, con cuatro encuentros por jornada.

LAS APUESTAS

En la previa de la conformación de los grupos, Brasil y el actual campeón Francia, con un promedio de u$s 7 por cada dólar apostado, aparecen como los grandes favoritos para coronarse en el torneo. En segundo lugar aparece Inglaterra, que paga entre u$s 9 por dólar.

A continuación el favorito es España que paga entre u$s 9,50 por cada uno apostado. Alemania se ubica en el quinto lugar y su consagración paga unos u$s 10. Mientras que Argentina, para los apostadores, es el quinto o sexto candidato -como se quiera entender teniendo en cuenta que Brasil y Francia están empatados .

La Scaloneta paga unos u$s 11 por dólar jugado. Los 10 primeros puestos los completan Belgica con u$s 13, Portugal con u$s 14, Países Bajos con u$s 17 y Dinamarca u$s 29.