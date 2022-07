Así es el método 100% legal para ganar plata viajando a Europa o Estados Unidos

Comienzan las vacaciones de invierno y quienes ya organizaron un viaje a Europa o Estados Unidos -o bien tienen pensado hacerlo- pueden recuperar el dinero que vayan a gastar en pasajes y estadía con un método sencillo y accesible. Sólo hay que invertir un poco de tiempo de ocio y contactarse con quiénes quieren hacer compras en el exterior.



Con el aumento desmedido del dólar y la imposibilidad de comprar productos en cuotas en el exterior, los vacacionistas cuentan con una opción que no solo los ayudará a recuperar dinero del viaje, sino que también podrán favorecer a aquellas personas que no tienen la posibilidad de viajar y adquirir productos de tecnología e informática. La imposibilidad para comprarlos radica en que ya no entran al país por el cepo a las importaciones o bien por sus elevados costos y la enorme diferencia de precios que tienen los mismos productos en comparación con países como España, Italia, Reino Unido o Estados Unidos.

Para ello, existe una empresa que contacta a viajeros con compradores que buscan este tipo de artículos imposibles -ya sean computadoras, celulares, drones o cualquier producto-, de manera segura y confiable. Se trata de la aplicación Grabr.

¿Cómo funciona y cómo se usa Grabr?

Grabr funciona contactando a quienes viajan al exterior con las personas que quieren comprar productos de otro países. La app asegura que los viajeros pueden realiza compras por otras personas y obtener ganancias en dólares con sólo traer los productos más pedidos por los argentinos.

"Es muy importante tener en cuenta las limitaciones de la aduana y traer productos chicos y baratos, ya que los beneficios en esos casos, son geniales", aconsejan desde la empresa.

¿Cómo funciona Grabr para los viajeros?

Las personas que deseen ganar dinero en sus viajes pueden usar la app y seguir estos cuatro simples pasos:

Descargá la app y buscá un artículo que puedas transportar y realiza la oferta. La mejor opción es tener en cuenta los pedidos más convenientes según tu lugar de destino. Luego definí la recompensa que querés recibir por alcanzar ese producto a los compradores. Entrá a Grabrt, subí tus productos y confirma todos los detalles del pedido que realicen los compradores. La app cuenta con un messenger hablar con las personas que quieren comprarte, para asegurar las características específicas de lo que quieren comprar y para que vos puedas ofrecer otros productos. Comprá el pedido y guardá el comprobante para recibir el reembolso del artículo y el pago de tu recompensa al entregarlo. Por último, coordiná la hora y el lugar de entrega, llevá el pedido de tu comprador y recibí el pago.



¿Cómo encargar un producto en Grabr?

Si querés adquirir un producto que no ingresa al país por el cepo a las importaciones o querés ahorrar dinero al comprar más barato en el exterior, tenés que seguir estos simples pasos:

Descargá la aplicación y buscá algún producto de tu interés o creá un pedido específico y agregá cada detalle (características como color, medida, talle, cuánto cuesta y donde comprarlo). Esperá a que algún viajero realice la ofertas de entrega. Acordá qué recompensa realizarás. Tené en cuenta que Grabr de forma automática calcula las tasas e impuestos, y si tu artículo no llega por alguna razón la empresa reembolsará por completo el dinero de tu compra. Por último, coordinar la hora y el lugar del encuentro con el comprador y recibí tu producto.



Un dato a tener en cuenta antes de realizar alguna compra en el exterior es que, con las nuevas medidas del AFIP sobre los envíos "puerta a puerta", cada persona puede recibir 12 pedidos al año, de un costo no mayor a 50 dólares por pedido y que puede utilizarse a lo largo del año o de la manera que desees.