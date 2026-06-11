Millones de estudiantes ya conocen las fechas del receso de mitad de año.

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Las secretarías de educación colombianas rectificaron los calendarios académicos de 2026 y ya quedó confirmado uno de los momentos más esperados por estudiantes y familias: las vacaciones de invierno.

Aunque en varios países de la región el receso escolar suele concentrarse en julio, en Colombia el descanso arrancará desde junio en gran parte del territorio nacional e incluso algunas regiones disfrutarán de casi tres semanas de pausa académica.

La programación fue establecida bajo los lineamientos del Ministerio de Educación y contempla fechas diferenciadas según cada entidad territorial certificada.

Esto significa que, aunque existe una base nacional, algunas ciudades y departamentos ampliarán el receso, permitiendo que miles de alumnos tengan más días de descanso antes de iniciar el segundo semestre del año lectivo.

¿Cuándo empiezan las vacaciones de invierno 2026?

Para la mayoría de los colegios públicos que operan bajo calendario A, las vacaciones de mitad de año comenzarán el 22 de junio de 2026 y se extenderán hasta el 6 de julio.

De esta manera, millones de estudiantes tendrán más de dos semanas sin actividades académicas mientras las instituciones educativas realizan procesos de organización para el segundo semestre escolar.

Sin embargo, el calendario no será exactamente igual en todas las regiones. Algunas secretarías decidieron ajustar las fechas de acuerdo con necesidades locales, condiciones climáticas y criterios administrativos propios de cada territorio.

Se adelantan las vacaciones de invierno: Educación confirmó que inician en junio y durarán casi 3 semanas. ChatGPT - creada con IA

¿Qué ciudades tendrán casi tres semanas de vacaciones escolares?

Aunque buena parte del país mantendrá el receso entre el 22 de junio y el 6 de julio, algunas regiones tendrán descansos más prolongados.

Uno de los casos más destacados es Medellín, donde las vacaciones se extenderán hasta el 12 de julio. Situaciones similares se registran en departamentos como Caldas, donde el receso iniciará desde el 15 de junio y finalizará el 12 de julio, acercándose a las tres semanas completas de descanso.

Estas ampliaciones convierten a algunas zonas de Colombia en una de las excepciones dentro de Latinoamérica, donde los calendarios escolares suelen concentrar los recesos invernales principalmente durante julio.

¿Por qué las vacaciones de invierno cambian según cada región?

A diferencia de otros países que manejan un único calendario escolar nacional, Colombia permite que las Entidades Territoriales Certificadas realicen ajustes dentro de ciertos parámetros establecidos por el Ministerio de Educación.

La normativa exige el cumplimiento de las semanas académicas obligatorias, pero otorga flexibilidad para organizar los periodos de descanso de acuerdo con las características de cada región.

Por esta razón, es posible encontrar ciudades con vacaciones que comienzan a mediados de junio, mientras que otras las programan para julio o incluso las extienden varios días más.

¿Qué confirmó Bogotá sobre las vacaciones de mitad de año?

La Secretaría de Educación de Bogotá ya definió su cronograma oficial para los colegios distritales.

Según el calendario académico, los estudiantes iniciarán el receso de mitad de año el 22 de junio y regresarán a clases el 6 de julio de 2026. La medida beneficiará a cientos de miles de alumnos de instituciones oficiales de la capital.

Además, el calendario contempla otros periodos de descanso tradicionales como Semana Santa, la semana de receso estudiantil de octubre y las vacaciones de fin de año.