Apple y la MLS firman un histórico y multimillonario acuerdo de transmisión que cambia para siempre el negocio del deporte mundial

Apple y la Major League Soccer (MLS) anunciaron que la aplicación Apple TV+ será el destino exclusivo para ver en vivo todos los partidos de la liga de fútbol profesional de los Estados Unidos a partir de 2023 y hasta 2032.

Se trata sin duda de un joint venture histórico para el negocio del fútbol en particular y del deporte mundial en general , teniendo en cuenta que hasta ahora sólo algunos partidos de los diferentes deportes se transmitieron en directo a través de diferentes plataformas, y es una tendencia que crece día a día.

Todos los equipos. Todos los partidos. En todas partes. Muy pronto en @AppleTV, 2023.



Según fuentes del sitio deportivo The Athletic, el nuevo contrato por los derechos audiovisuales representa una suma total para la MLS de u$s 2500 millones.

Esta asociación permitirá a los espectadores de todo el mundo no solo ver todos los partidos de la MLS -donde juegan 36 futbolistas argentinos-, sino también los de la Leagues Cup y determinados encuentros de la MLS Next Pro y la MLS Next, sin cortes de transmisión locales ni la necesidad de un paquete tradicional de televisión por cable.

Además de los partidos, el servicio brindará un programa semanal de repaso de los encuentros y repeticiones de jugadas, resúmenes, análisis y programación original. También ofrecerá el detrás de escena de los jugadores y clubes, y las transmisiones serán narradas tanto en inglés como en español.

La propuesta estará disponible sin costo adicional para los suscriptores de Apple TV+, con una cantidad limitada de partidos de forma gratuita. Asi mismo se incluirá como parte de los paquetes de tickets de temporada completa de la MLS.

Se podrá ver en todos los dispositivos donde se puede encontrar la aplicación, incluidos iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K y Apple TV HD; Samsung, LG, Panasonic, Sony, TCL, VIZIO y otros televisores inteligentes; dispositivos Amazon Fire TV y Roku; consolas de juegos PlayStation y Xbox; Chromecast con Google TV; y Comcast Xfinity, de la misma forma que en tv.apple.com.

Vale la pena destacar que la MLS es la liga de fútbol de más rápido crecimiento en el mundo, con más del doble de tamaño -hasta 29 clubes- en los últimos 15 años. Los analistas dicen que el impulso continuará a medida que el fútbol crezca en toda América del Norte en el camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 organizada por EE. UU., Canadá y México. Con jugadores que representan a 82 países, la MLS tiene el grupo de integrantes más global en todos los deportes.