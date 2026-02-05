El capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez, está a detalles de convertirse en jugador del Minnesota United de la Major League Soccer. El mediocampista de 34 años viajaría en las próximas horas a Estados Unidos para cerrar su incorporación al equipo de la Conferencia Oeste. La operación contempla un contrato de corta duración que finalizaría coincidiendo con el inicio de la Copa del Mundo 2026. El colombiano se encuentra sin equipo desde noviembre de 2025, cuando finalizó su vínculo con el Club León de México. Durante su paso por el fútbol mexicano, el volante disputó 34 partidos en los que anotó 5 goles y registró 8 asistencias en ambos torneos. Su objetivo ahora es recuperar ritmo competitivo y llegar en óptimas condiciones al Mundial que se disputará entre junio y julio en territorio norteamericano. El acuerdo entre James Rodríguez y el Minnesota United incluiría un contrato de seis meses, periodo suficiente para prepararse antes de la cita mundialista. El colombiano no ocuparía un lugar como jugador franquicia, categoría reservada para futbolistas cuyas remuneraciones superan el tope salarial de la liga. Sin embargo, el mediocampista recibiría un salario alto acorde a su estatus y se convertiría en la mayor estrella en la historia del club. La operación fue reportada inicialmente por The Athletic a principios de esta semana. El equipo estadounidense busca dar un salto de calidad tanto deportivo como mediático con la llegada del ’10′ colombiano. Minnesota United está dirigido por el entrenador Eric Ramsay y cuenta con una plantilla que incluye jugadores como Bongokuhle Hlongwane, Kelvin Yeboah y Joseph Rosales. La temporada 2026 de la MLS está próxima a iniciar y el fichaje del capitán de Colombia representaría uno de los movimientos más sonados del mercado. El mediocampista no disputa un partido oficial desde inicios de noviembre de 2025 con el Club León. El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, confirmó que no se renovaría el contrato del jugador, el cual finalizaba en diciembre de ese año. Desde entonces, el colombiano ha permanecido como agente libre mientras evalúa opciones para continuar su carrera. James llegó al León en 2025 como uno de los fichajes más mediáticos del fútbol mexicano. Durante el Apertura 2025 disputó 14 encuentros y marcó 3 goles antes de su salida. Su paso por el club quedó marcado por números discretos en comparación con las expectativas generadas. El volante ahora prioriza encontrar minutos garantizados que le permitan llegar en plenitud física y mental al Mundial 2026, donde espera liderar a Colombia. Antes de que se concretaran las conversaciones con Minnesota United, varios clubes estadounidenses aparecieron como posibles destinos para James Rodríguez. Austin FC fue uno de los equipos que manifestó interés en el mediocampista a mediados de enero. El conjunto de Texas habría contado con los recursos económicos necesarios para presentar una oferta al colombiano como jugador franquicia. También sonaron nombres como Orlando City y Houston Dynamo en las especulaciones sobre el futuro del ’10′. En diciembre de 2025, el periodista Guillermo Arango reveló que el destino del jugador estaría en el continente americano, reduciendo las opciones a la MLS o la Liga MX. Incluso Columbus Crew, campeón vigente de la liga estadounidense, apareció entre los posibles interesados meses atrás. Finalmente, Minnesota United se perfiló como la opción más firme para que el capitán de la Selección Colombia continúe su carrera antes de la Copa del Mundo.