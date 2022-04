La FIFA lanza su propio Netflix con series, documentales y partidos en vivo, pero gratuito

La FIFA anunció el lanzamiento de un nuevo servicio de streaming al estilo Netflix, llamado FIFA+, que ofrecerá de forma gratuita partidos en directo de competiciones de todo el mundo, así como series, documentales, y hasta una sección de noticias.

La plataforma está disponible a nivel mundial en todos los dispositivos y móviles, inicialmente en ediciones en inglés, francés, alemán, portugués y español. Financiada por los anunciantes del organismo, también incluye un archivo de todos los partidos grabados en la historia de la Copa del Mundo.

La FIFA inauguró el servicio con un documental sobre Ronaldinho, denominado "Ronaldinho: El hombre más feliz del mundo", junto con una serie de otras películas, bajo el título "FIFA Originals", creadas por empresas de producción externas.

Entre los títulos disponibles actualmente se encuentran también el documental "After Diego" sobre Maradona, "Capitanes", una serie que sigue a seis capitanes mientras lideran a sus selecciones a través de la clasificación para la Copa Mundial 2022; y "Croatia: Defining a Nation", sobre cómo el fútbol une a la nación.

Además se puede ver "Dani Crazy Dream", una docuserie protagonizada por Dani Alves; "Golden Boot", una serie sobre los mejores goleadores de la Copa del Mundo; y "Academias", la historia de algunas de las líneas de producción de mayor talento en el fútbol mundial.

En relación a los partidos en directo estarán geobloqueados para no competir con los actuales dueños de derechos de las competencias. También se archivarán los encuentros y habrá paquetes de resúmenes.

"Para finales de 2022, FIFA+ transmitirá el equivalente a 40.000 partidos en directo al año de 100 asociaciones miembro de las seis confederaciones, incluidos 11.000 partidos femeninos", dijo la FIFA en un comunicado.

La mayor fuente de ingresos de la FIFA son los derechos de transmisión televisiva de la Copa del Mundo y, aunque actualmente no tienen previsto cobrar por los contenidos de FIFA+, la organización sí espera generar ingresos por publicidad.

" Habrá publicidad en video, publicidad previa a la retransmisión, habrá publicidad en rótulos. También habrá oportunidades para coproducir contenido de marca, por ejemplo, y muchas otras oportunidades de activación de los socios. Esa es efectivamente la historia de la monetización de la plataforma", dijo Charlotte Burr, jefa del proyecto FIFA+.

Burr añadió que "No existe un plan para cobrar una tarifa de suscripción por el servicio, lo cual no significa que no evolucionemos con el tiempo si hay una propuesta de valor que nos permita cobrar una suscripción si entramos en derechos premium o adoptamos otros modelos". "Pero siempre habrá una experiencia gratuita en FIFA+".