Tener plantas con las puntas marrones es un problema que tienen muchas personas en sus casas. Suele pasar que estas manchas negras pudren el resto de las hojas y termina por arruinarla por completo. Este problema de jardinería suele ocurrir usualmente en especies de plantas como: La necrosis marginal sucede cuando una planta no llega a transportar agua suficiente o bien no llegan los nutrientes hasta el extremo de la hoja, es decir, a la parte más lejana a las raíces. Según el especialista en horticultura, Samuel Fitzgerald, las puntas de las hojas “son las primeras en sufrir cuando el flujo de agua dentro de la planta se reduce. Esto se debe a que está en el extremo de su sistema vascular. Cuando ocurre una alteración en el equilibrio entre la transpiración y la presión interna de la planta, el mecanismo de movimiento de agua dentro de la planta se ve afectado y por ende sucede la necrosis. Las principales alteraciones se basan en la falta de humedad ambiental. Cuando el aire es demasiado seco o está alterado por la calefacción o el aire acondicionado, el agua se evapora más rápido de lo que tardan las raíces en humedecer las hojas. La mayoría de las plantas necesitan una humedad que va del 60% al 80%. Sin embargo, en zonas secas o en hogares con calefacción o aire acondicionado, la humedad puede caer al 20% o 30%. Otra de las razones tiene que ver con el exceso de riego de la planta. Es decir, que cuando el vegetal recibe más agua de la que puede absorber, se produce una especie de asfixia o pudrición. La consecuencia del exceso de agua es, paradójicamente, la sequía, ya que según los expertos, el sobrerriego como el subriego provocan un estrés hídrico que pone a las puntas de las hojas de color marrón. La manera de prevenir las manchas marrones en las puntas de las hojas de las plantas y hacer que crezcan fuertes y verdes son cinco, según horticultores especialistas: