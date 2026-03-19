Después de varias temporadas dominadas por el minimalismo y el llamado “lujo silencioso”, la moda da un giro inesperado. Lejos de los looks sobrios y sin textura, una nueva estética empieza a ganar terreno en Europa y promete instalarse con fuerza: los flecos. La tendencia, que ya se vio en pasarelas internacionales y street style, marca un regreso a lo expresivo, lo artesanal y lo dinámico, con prendas que suman movimiento y personalidad. En las últimas colecciones presentadas en Europa, distintas marcas apostaron por dejar atrás la estética limpia y apostar por un estilo más cargado. Los flecos aparecen como protagonistas en vestidos, chaquetas, accesorios e incluso calzado. Esta vuelta responde a una búsqueda de identidad y originalidad: la moda ya no apunta solo a lo elegante, sino también a lo lúdico y disruptivo. Lejos de su versión más festivalera o bohemia, los flecos se reinterpretan en clave sofisticada. Se los ve en telas como cuero, gamuza o tejidos estructurados, y combinados con siluetas modernas. La tendencia se aplica en: El resultado es un equilibrio entre glamour y rebeldía, con outfits que llaman la atención sin caer en lo excesivo. Aunque la tendencia puede parecer intensa, también admite versiones más sutiles. Para quienes prefieren un estilo más clásico, los expertos recomiendan incorporarla de forma gradual: Así, los flecos se adaptan tanto a looks de alto impacto como a estilos más minimalistas.