La ciencia acaba de cruzar una frontera que parecía reservada a la ficción. Un grupo internacional de investigadores logró crear un material inspirado en la piel de dinosaurio, utilizando proteínas reconstruidas de un T-Rex extinguido hace 66 millones de años. El resultado no es un experimento abstracto, sino un objeto concreto: un bolso de lujo fabricado con este nuevo material. El avance combina biología sintética, inteligencia artificial e ingeniería de tejidos, y abre un nuevo escenario para la industria de los materiales sostenibles. El proceso parte de un problema evidente: no existe ADN completo de dinosaurios. Para superarlo, los científicos trabajaron con proteínas de colágeno extraídas de fósiles atribuidos al T-Rex, una de las pocas evidencias biológicas que pueden conservarse durante millones de años. A partir de esos fragmentos incompletos, el equipo utilizó modelos computacionales y herramientas de inteligencia artificial para reconstruir las secuencias faltantes. Es decir, no se trató de copiar directamente un material existente, sino de predecir cómo habría sido esa proteína en su forma completa. Una vez obtenida la secuencia, los investigadores la sintetizaron en laboratorio y la introdujeron en células cultivadas, que actuaron como “fábricas biológicas”. Estas células comenzaron a producir de manera autónoma un tejido rico en colágeno, sin necesidad de animales ni estructuras externas, una de las principales limitaciones de otros desarrollos similares. El resultado es un material que reproduce la resistencia, flexibilidad y estructura del cuero tradicional, pero con una diferencia clave: no requiere ganadería ni sacrificio animal. Este enfoque posiciona al llamado T-Rex Leather como una alternativa dentro del desarrollo de materiales sostenibles. “Es un ejemplo claro de cómo la biología sintética puede ir más allá de la salud y entrar en aplicaciones industriales y de ciencia de materiales”, explicó Thomas Mitchell, de The Organoid Company. Además, los investigadores destacan que el proceso permite que las células se autoorganicen y generen su propia matriz. Esto da lugar a un material biodegradable, reparable y trazable, compatible con técnicas tradicionales de tratamiento del cuero, lo que facilita su integración en industrias existentes. El primer uso visible de esta tecnología es un bolso de lujo diseñado por la firma Enfin Levé, actualmente expuesto en el Art Zoo de Ámsterdam. La pieza se presenta junto a una recreación del T-Rex, en una puesta que conecta el pasado biológico con la innovación tecnológica contemporánea. El proyecto es resultado de la colaboración entre Lab-Grown Leather Ltd., The Organoid Company y el grupo creativo VML. Según sus responsables, se trata de la primera demostración de que es posible reconstruir proteínas de especies extintas y utilizarlas para crear biomateriales funcionales. Bas Korsten, director creativo de VML, explicó el enfoque detrás de la idea: el cuero cultivado en laboratorio suele percibirse como una imitación, por lo que el equipo decidió “retroceder 66 millones de años; y el resultado es un material que no copia el pasado, sino que lo reimagina”. Más allá del impacto visual, el desarrollo apunta a escalar su producción y expandirse hacia sectores como la moda, la automoción y los materiales avanzados. La clave estará en comprobar su viabilidad industrial. Por ahora, el experimento ya logró algo concreto: convertir una proteína prehistórica en un producto del siglo XXI.