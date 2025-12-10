El consumo excesivo de agua y energía en un lavarropas puede afectar tanto el bolsillo como el medio ambiente. Por eso, conocer cómo identificar si tu electrodoméstico está funcionando de manera ineficiente es fundamental.

Este método no solo te permitirá ahorrar en tus facturas, sino que también prolongará la vida útil de tu lavarropas. A través de una serie de pasos fáciles de seguir, podrás evaluar el estado de tu máquina y asegurarte de que esté operando de manera eficiente.

¿Cómo saber si tu lavarropas consume energía de más?

Los lavarropas dan algunas de estas señales en el funcionamiento cuando el consumo está por encima de lo esperado:

Ciclos muy largos sin razón (lavado que tarda 3–4 horas en modo normal).

Se detiene y arranca muchas veces.

Vibra o hace mucho ruido: el motor fuerza más cuando hay desgaste.

Calienta el agua incluso en programas fríos: fallo en el termostato o sensores.

La ropa sale demasiado mojada ⇒ centrifugado ineficiente ⇒ más energía para secar.

Por otro lado, si deseas conocer su consumo real, se puede utilizar un medidor de consumo eléctrico (se enchufa entre el lavarropas y el tomacorriente) y comparar los kWh que marca con los valores aproximados del manual.

¿Cómo reducir el consumo del lavarropas?

Para comenzar, es importante revisar la carga de tu lavarropas . Asegúrate de no sobrecargarlo, ya que esto puede hacer que el motor trabaje más de lo necesario, aumentando el consumo de energía.

Además, utiliza ciclos de lavado adecuados para cada tipo de prenda, ya que los ciclos más largos y calientes consumen más recursos. Otro aspecto a considerar es la limpieza del filtro y de las mangueras, ya que esto puede afectar la eficiencia del aparato.

Fuente: Freepik.

