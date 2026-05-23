La moda es un reflejo constante de la evolución cultural y social, y el invierno 2026 no es la excepción. Este año, las tendencias en calzado presentan una transformación notable, dejando atrás modelos tradicionales para dar paso a innovaciones que combinan estilo y funcionalidad.

Adiós a los borcegos: la despedida de un clásico

Durante años, los borcegos negros fueron el emblema del calzado invernal, apreciados por su robustez y versatilidad. Sin embargo, la moda es cíclica y siempre está en busca de renovación.

Este 2026, los borcegos ceden su protagonismo a nuevas propuestas que prometen redefinir el estilo urbano en la temporada fría.

Botas en punta: la nueva estrella del invierno

Emergen con fuerza las botas en punta, destacándose por su elegancia y capacidad para estilizar la figura. Disponibles en diversas formas —cuadrada, redonda y puntiaguda—, estas botas ofrecen una alternativa sofisticada para enfrentar las bajas temperaturas sin sacrificar el estilo.

Su diseño permite combinarlas con una amplia gama de prendas, desde pantalones de corte amplio hasta faldas midi, adaptándose tanto a looks casuales como formales.

Emergen con fuerza las botas en punta, destacándose por su elegancia y capacidad para estilizar la figura. Foto: Magnific.

¿Por qué elegir botas en punta?

Estilizan la figura : La forma puntiaguda crea una ilusión de piernas más largas, aportando una silueta más esbelta.

Versatilidad : Se integran fácilmente con distintos estilos y prendas, desde jeans ajustados hasta vestidos fluidos.

Comodidad y protección: Además de su atractivo estético, brindan abrigo y confort durante los días fríos.

Botines deportivos: fusión de comodidad y estilo

Otra tendencia que gana terreno son los botines deportivos, una combinación perfecta entre la comodidad de las zapatillas y la protección de un calzado invernal.

Estos botines, confeccionados en materiales como cuero, gamuza y tejidos sintéticos con tecnología térmica, incorporan suelas robustas y detalles funcionales como cierres y cordones. Su estética relajada, pero elegante, los convierte en una opción ideal para el street style contemporáneo.

Claves de los botines deportivos

Funcionalidad : Ideales para el ritmo urbano, ofrecen comodidad sin renunciar al diseño.

Adaptabilidad : Combinan con una variedad de prendas, desde pantalones sastreros hasta leggings y faldas.

Variedad cromática: Si bien el negro sigue presente, tonos tierra, beige y grises se posicionan como favoritos esta temporada.

Mocasines: elegancia atemporal para el verano

Mirando hacia las temporadas más cálidas, los mocasines resurgen como el calzado imprescindible del verano. Este clásico, reinterpretado con materiales ligeros y detalles modernos, ofrece una combinación de sofisticación y confort.

Su versatilidad permite lucirlos con vestidos ligeros, faldas midi y pantalones cortos, adaptándose tanto a eventos informales como a ocasiones más formales.

Ventajas de incorporar mocasines en el guardarropa

Comodidad : Diseñados para largas jornadas, brindan soporte sin comprometer el estilo.

Estilo versátil : Se adaptan a múltiples combinaciones, aportando un toque chic a cualquier atuendo.

Innovación en diseños: Disponibles en una amplia gama de colores y texturas, desde clásicos de cuero liso hasta versiones con plataformas y tonos vibrantes.

Los mocasines resurgen como el calzado imprescindible del verano. Foto: archivo.

Plataformas: el regreso de un ícono audaz

Las plataformas hacen un retorno triunfal, evocando épocas pasadas pero con una impronta contemporánea. Este calzado extremo, que resurgió en momentos de inestabilidad sociopolítica, se presenta como una declaración audaz en el mundo de la moda.

Firmas reconocidas han incorporado plataformas en sus colecciones, consolidándolas como una opción vanguardista para quienes buscan destacar.

Aspectos a considerar sobre las plataformas

Impacto visual : añaden altura y una presencia notable a cualquier conjunto.

Variedad de estilos : desde diseños minimalistas hasta propuestas más elaboradas con detalles llamativos.

Consideraciones de uso: si bien aportan estilo, es esencial evaluar la comodidad y la practicidad según la ocasión.

Las plataformas hacen un retorno triunfal, evocando épocas pasadas. Foto: Magnific.

Colores en tendencia para 2026

La paleta cromática también juega un papel fundamental en las tendencias de calzado para este año. Colores como el burdeos, gris neutro, mocha mousse, verde oliva y rosa empolvado se destacan, aportando frescura y modernidad a los diseños.

Estos tonos no solo reflejan las preferencias estéticas del momento, sino que también ofrecen múltiples posibilidades de combinación con otras prendas y accesorios.

El invierno 2026 marca una transición en el mundo del calzado, dejando atrás modelos tradicionales como los borcegos y abriendo paso a propuestas innovadoras que equilibran estética y funcionalidad.

Las botas en punta, los botines deportivos, los mocasines y las plataformas se consolidan como las opciones predilectas, cada una aportando su carácter distintivo al panorama de la moda.