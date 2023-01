Acusan a Camila Homs de usar bots y "cuentas truchas" para insultar a Tini Stoessel

Tras consolidarse la relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, ahora en las redes sociales acusan a la ex del futbolista, Camina Homs, de generar cuentas truchas para atacar para criticar a la cantante.

Al parecer, en los últimos meses, perfiles bajo el nombre "Andrea Refrigerio" insultan sistemáticamente a la artista a través de las redes sociales.



Luego de los festejos por la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, retornaron los conflictos entre el centrocampista y la madre de sus hijos. A tal punto que, en el comienzo del año, De Paul la denunció penalmente por amenazas contra él y su novia.

Sin embargo, la modelo quedó inmersa en una nueva polémica, luego de que una usuaria de Twitter la acusara de crear cuentas solo para generar contenido malicioso y mensajes de odio contra Tini Stoessel.

Aseguran que Camila Homs usa "bots" contra Tini Stoessel



Ya hace varios meses, la ex pareja de De Paul dejó en claro su malestar con respecto a la nueva relación con Tini. No obstante, esta vez, la cuenta de Twitter @moskigna armó un hilo en el que analiza estos posteos violentos contra la estrella pop y acusa a Homs de haberlos creado .

Allí, evalúa el contenido de cinco cuentas que atacan a la cantante desde junio de 2022, justo cuando se comenzó a conocer el romance entre el jugador y la creadora de "La Triple T".

"Ninguna madre quiere a una bataclana adúltera como nuera" o "El hijo de Rodrigo De Paul aprendió a cantar mejor que la madrastra", fueron algunos de los fuertes mensajes que publicaron los perfiles "Andrea Regrigerio" y "Familia_1er0", que sospechan que podrían ser utilizados por Homs.

Si bien nadie puede corroborar que se trate de ella o de las propias seguidoras de Homs, la cuenta que realizó la denuncia publicó: "Pongan en el buscador: ANDREA REFRIGERIO y les saldrán muchas cuentas con este nombre, las revisan y solo se encontrarán con mensajes de odio hacia Tini".

El polémico canto de Camila Homs contra Tini Stoessel en Punta del Este

La usuaria @moskigna recordó también el violento canto que arengó y alentó la modelo en contra de la joven artista, mientras se encontraba de vacaciones en Punta del Este: "Oh lele, oh lala, Tini se la com... y Cami se la da". Allí, Homs aprovechó para impulsar el grito de la gente y hasta incluso llego a filmarlo. Rápidamente, este video se viralizó en las redes sociales.