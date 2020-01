Premios Oscar 2020: la lista completa de nominados, con Joker como favorita

La película “Guasón”, de Todd Philips, encabeza la lista de nominaciones de la 92° edición de los premios Oscar, que se realizará el 9 de febrero en el Teatro Dolby, de Los Ángeles. Es seguida por 'El irlandés', 'Érase una vez en Hollywood' y '1917', con 10 candidaturas cada una.



Según se anunció hoy oficialmente, en el rubro Mejor Película competirán '1917', 'Contra lo imposible', 'Jojo Rabbit', 'Guasón', 'Mujercitas', 'Historia de un matrimonio', ?Érase una vez en Hollywood' y 'Parásitos'.



'Joker' también está presente en los rubros Mejor Director y Mejor Actor, a través de Todd Philips y Joaquin Phoenix, respectivamente; del mismo modo que 'Érase una vez en Hollywood', con Quentin Tarantino y Leonardo DiCaprio.

Sin embargo, en ambos rubros aparecen rivales de fuste como los realizadores Sam Mendes y Martin Scorsese; y los intérpretes Antonio Banderas, por 'Dolor y gloria'; y Jonhatan Pryce, por 'Los dos Papas'.

Lista completa de nominados

Mejor película

Contra lo imposible

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

Había una vez en Hollywood

Parasite

Mejor actor

Antonio Banderas, Dolor y Gloria

Leonardo DiCaprio, Había una vez en Hollywood

Adam Driver,Historia de un matrimonio

Joaquin Phoenix, Joker

Jonathan Pryce, Los dos papas

Mejor actor de reparto

Tom Hanks, A Beautiful Day in the Neighborhood

Anthony Hopkins, Los dos papas

Al Pacino, El Irlandés

Joe Pesci, El Irlandés

Brad Pitt, Había una vez en Holllywood

Mejor actriz

Cynthia Erivo, Harriet

Scarlett Johansson, Historia de un matrimonio

Saoirse Ronan, Mujercitas

Charlize Theron, El escándalo

Renée Zellweger, Judy

Mejor actriz de reparto

Kathy Bates, Richard Jewell

Laura Dern, Historia de un matrimonio

Scarlett Johansson, Jojo Rabbit

Florence Pugh, Mujercitas

Margot Robbie, El escándalo

Mejor película animada

Cómo entrenar a tu dragón 3

Perdí mi cuerpo

Klaus

Missing Link

Toy Story 4

Mejor dirección de fotografía

El Irlandés

Joker

El Faro

Había una vez en Hollywod

Mejor diseño de vestuario

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercitas

Había una vez en Hollywood

Mejor director

El irlandés, Martin Scorsese

Joker, Todd Phillips

1917, Sam Mendes

Había una vez en Hollywood, Quentin Tarantino

Parasite, Bong Joon Ho

Mejor documental

American Factory

The Cave

Al filo de la democracia

For Sama

Honeyland

Mejor corto documental

In the Absence

Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)

Life Overtakes Me

St. Louis Superman

Walk Run Cha-Cha

Mejor edición

Contra lo imposible

El Irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Parasite

Mejor película internacional

Corpus Christi, Polonia

Honeyland, Macedonia

Les Misérables, Francia

Dolor y gloria, España

Parasite, Corea del Sur

Mejor maquillaje y peinado

El escándalo

Joker

Judy

Maléfica: dueña del mal

Mejor banda sonora original

Joker

Mujercitas

Historia de un matrimonio

Star Wars: el ascenso de Skywalker

Mejor canción original

I Can't Let You Throw Yourself Away de Toy Story 4

(I'm Gonna) Love Me Again de Rocketman

I'm Standing With You de Breakthrough

Into The Unknown de Frozen II

Stand Up de Harriet

Mejor diseño de producción

El irlandés

Jojo Rabbit

Había una vez en Hollywood

Parasite

Mejor edición de sonido

Contra lo imposible

Joker

Había una vez en Hollywood

Star Wars: El ascenso de Skywalker

Mejor mezcla de sonido

Ad Astra

Contra lo imposible

Joker

Había una vez en Hollywood

Mejores efectos visuales

Avengers: Endgame

El irlandés

El Rey León

Star Wars: el ascenso de Skywalker

Mejor guion adaptado

El irlandés

Jojo Rabbit

Joker

Mujercistas

Los dos papas

Mejor guion original

Entre navajas y secretos

Historia de un matrimonio

Había una vez en Hollywood

Parasite