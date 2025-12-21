Este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 3834 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 20 de diciembre

1° 3834 11° 6345 2° 9262 12° 5820 3° 2712 13° 1621 4° 6543 14° 5233 5° 7128 15° 9812 6° 9811 16° 2464 7° 6545 17° 8473 8° 7021 18° 2289 9° 7737 19° 6198 10° 0269 20° 9500

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones importantes o reflexionar sobre aspectos de la vida. Este sueño a menudo refleja el estado mental y emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que requieren atención.

Además, la cabeza en los sueños puede representar la inteligencia y la sabiduría. Soñar con ella puede sugerir que es momento de utilizar la razón y el conocimiento para enfrentar desafíos o resolver problemas en la vida diaria.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.