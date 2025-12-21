En esta noticia
Este sábado, 20 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Nocturna compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 3834 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 20 de diciembre
|1°
|3834
|11°
|6345
|2°
|9262
|12°
|5820
|3°
|2712
|13°
|1621
|4°
|6543
|14°
|5233
|5°
|7128
|15°
|9812
|6°
|9811
|16°
|2464
|7°
|6545
|17°
|8473
|8°
|7021
|18°
|2289
|9°
|7737
|19°
|6198
|10°
|0269
|20°
|9500
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones importantes o reflexionar sobre aspectos de la vida. Este sueño a menudo refleja el estado mental y emocional del soñador, indicando preocupaciones o pensamientos que requieren atención.
Además, la cabeza en los sueños puede representar la inteligencia y la sabiduría. Soñar con ella puede sugerir que es momento de utilizar la razón y el conocimiento para enfrentar desafíos o resolver problemas en la vida diaria.
¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.
Además puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.