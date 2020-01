Duro golpe para Netflix en la entrega de los premios Golden Globe

La gran ganadora de la temporada de premios pasada Netflix (gracias a Roma) no comenzó el 2020 con la misma suerte, con unos Golden Globes bastante decepcionantes.

Es que con 17 nominaciones en TV, la plataforma consiguió una sola victoria gracias a Olivia Colman, como mejor actriz de drama por The Crown.

Las triunfadoras en las categorías de TV fueron Amazon y HBO con dos victorias cada una.

Amazon se hizo del premio a mejor serie de comedia por Fleabag y mejor actriz de comedia para Phoebe Waller-Bridge, por su rol en la misma serie.

Por su parte, HBO se adueñó del premio a mejor serie de drama por Succession, y el de mejor actor de drama para Brian Cox por su papel en la serie.

Hulu también se llevó dos premios: mejor actor de comedia para Ramy Youssef por Ramy y mejor actriz secundaria para Patricia Arquette por The Act.

Junto a HBO, la TV lineal consiguió también el premio a mejor actor en una serie limitada o película para TV para Russell Crowe por The Loudest Voice de Showtime; y a mejor actriz para Michelle Williams por Fosse/Verdom de FX.

Por el lado del cine, la película de Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood, lideró con tres Globos de Oro: mejor película de comedia, mejor actor secundario en una comedia (Brad Pitt) y mejor guión. Dejó en el camino así a las grandes apuestas de Netflix: Marriage Story y la multimillonaria The Irishman.

Le siguieron con dos premios cada uno 1917 (mejor película de drama y mejor director a Sam Mendes), Joker (Joaquin Phoenix y mejor score original), y el biopic de Elton John, Rocketman (mejor actor de comedia para Taron Egerton y mejor canción original).