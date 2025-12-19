Se cierra un año que en la Argentina pareció durar cinco, pero lejos de traer descanso, diciembre llega cargado de rosca política. Tras la victoria legislativa de La Libertad Avanza en octubre, el Congreso se convirtió en el principal escenario de disputa. El Gobierno ya consiguió la media sanción del Presupuesto 2026, pero la caída de un capítulo clave de la llamada “Ley de Leyes” abrió una nueva polémica que anticipa negociaciones ásperas para lo que viene.

En el Senado, el clima tampoco es de calma. Patricia Bullrich encabeza el poroteo para acelerar la Reforma Laboral, una iniciativa que busca modificar de manera profunda las condiciones de trabajo en el país y que enfrenta resistencias tanto políticas como sindicales. La gran incógnita es si el oficialismo logrará los votos necesarios para avanzar antes de que termine el período de sesiones extraordinarias.

Todo esto ocurre en un contexto económico con contrastes marcados. La macro muestra señales de mayor estabilidad, aunque aparecen novedades relevantes sobre las bandas cambiarias, mientras la microeconomía sigue golpeando al bolsillo. En este episodio final de 2025, las claves para entender qué deja el año que se va y qué puede venir para la economía cotidiana en los próximos meses.

Todo esto y más, en un nuevo capítulo de Los pasillos del poder.