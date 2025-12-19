El grupo Enter no venía del palo. De hecho, como bien dice su nombre, hasta ese momento su foco estaba en la gastronomía y el entretenimiento. Sin embargo, adaptándose a los tiempos decidieron cambiar de rubro; no solo por el rubro en sí mismo, sino por el modelo de negocios.

“Unos amigos del rubro iban a tomar la marca, pero finalmente no lo hicieron y nos la ofrecieron a nosotros. El modelo de importación en un contexto como el actual parece más sencillo de lo que hacemos nosotros y confiamos en el atractivo de la marca”, cuenta Nicolás Bargagna, socio fundador de Enter Group.

Nicolás, su hermano Agustín Bargagna y Lucas Trevisi fundaron Enter en 2017 y crearon marcas como Maldini, Aribau, Casa Paradiso, Ronda y Banda en River. Y hoy no solo son los representantes exclusivos de Tous en la Argentina, sino que ya están en tratativas con otra etiqueta, también española, para que llegue al país.

