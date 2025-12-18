En esta noticia Las más visto de Amazon Prime en USA el martes

Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en Amazon Prime durante el martes, 16 de diciembre de 2025 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las más visto de Amazon Prime en USA el martes

1_ Oh. What. Fun.

Claire Clauster es el lazo que une a su encantadora, aunque desorganizada, familia durante las fiestas. Sin embargo, este año, al organizar una salida especial con ellos, cometen un error y la dejan sola en casa. Cansada y subestimada, Claire decide emprender una aventura por su cuenta. Mientras su familia la está buscando, ella descubre la magia de una Navidad diferente.

2_ El Grinch

Cada año, durante la Navidad, los habitantes interrumpen su tranquila soledad con festividades que se vuelven cada vez más exageradas, brillantes y ruidosas. Cuando los Quién anuncian que este año planean una celebración tres veces más grande, el Grinch se da cuenta de que la única forma de recuperar un poco de paz y silencio es robando la Navidad. Con ese propósito, decide disfrazarse de Santa Claus en la víspera de Navidad, consiguiendo un reno muy especial para que lo lleve en su trineo. Al mismo tiempo, en Villa Quién, una encantadora niña llamada Cindy-Lou, llena de espíritu navideño, organiza con sus amigos un plan para atrapar a Papá Noel durante su visita en Nochebuena y así poder agradecerle por ayudar a su madre trabajadora.

3_ Merv

Cuando el amado perro Merv pierde su alegría tras la separación, Anna y Russ se ven forzados a aceptar un acuerdo de custodia compartida muy incómodo. Con la intención de ayudar a Merv a superar su tristeza, Russ decide llevarlo de viaje a Florida, pero Anna aparece de manera inesperada. A medida que Merv comienza a sentirse mejor, parece que sanar el corazón roto de su perro también reaviva la conexión entre ellos.

4_ Código: Traje rojo (Red One)

Tras el secuestro de Santa Claus (código: Traje rojo), el Director de Seguridad del Polo Norte debe unirse al cazarrecompensas más famoso del mundo en una emocionante misión alrededor del mundo para rescatar la Navidad.

5_ Wicked Parte II (Wicked: For Good)

Mientras la gente expresa su indignación hacia la Bruja Malvada, Glinda y Elphaba deberán reunirse nuevamente. Con su amistad única como el factor decisivo de su porvenir, deberán mirarse a los ojos con sinceridad y empatía para enfrentar su evolución personal y alterar el destino de todo Oz.

6_ Juegos de niños (Playdate)

Brian ha sido recientemente despedido de su empleo y se convierte en un padre que se queda en casa. Acepta una invitación para jugar con otro padre, quien resulta ser una persona problemático.

7_ Navidad en Candy Cane Lane

Una comedia navideña en la que un hombre se propone triunfar en el concurso anual de adornos navideños de su vecindario. Tras hacer un pacto involuntario con una elfa traviesa llamada Pepper (Jillian Bell) para aumentar sus oportunidades de éxito, ella lanza un hechizo mágico que hace que los 12 días de Navidad cobren vida, desatando el caos en toda la ciudad.

8_ Navidades blancas

Bob y Phil son dos hombres que acaban de regresar de la Segunda Guerra Mundial. Como talentosos cantantes y bailarines, deciden ganarse la vida realizando actuaciones musicales. En su camino, se encuentran con un par de hermanas que también están en el mismo negocio. Siguiéndolas, llegan a Vermont, donde se encuentran en un hotel que enfrenta serias dificultades financieras. El gerente del hotel resulta ser su antiguo superior en el ejército y sus problemas económicos son bastante apremiantes.

9_ Dímelo bajito

Kamila tiene todo bajo control: sus estudios, su vida social, su apariencia.. Todo, excepto el sorpresivo regreso de sus vecinos, los misteriosos hermanos Di Bianco, después de siete años de ausencia. Thiago le dio su primer beso y Taylor fue su mejor amigo, pero ahora el regreso de ambos alterará por completo la vida de Kami. ¿Lograrán los tres dejar atrás el pasado que los une? ¿O todo se desmoronará nuevamente?

10_ Love Actually

En Londres, poco antes de la Navidad, se entrelazan varias historias tanto divertidas como emotivas. 'Love Actually' es una forma resumida de expresar 'El amor está en todas partes' y ese es precisamente el tema central de la película: en cualquier lugar que mires, descubrirás el amor presente.