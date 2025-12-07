A pesar del paso del tiempo, los clásicos cinematográficos de los últimos 100 años han conseguido quedar impregnados en la memoria colectiva de la población mundial ya sea a través de una escena o una frase icónica. En la lista de films históricos que lograron destacarse por esta última cuestión, existe uno en particular que llegó a convertirse en un fenómeno cultural por una razón que pocos recuerdan con precisión.

La frase pertenece a una de las películas más emblemáticas del siglo XX y aparece constantemente en listas, debates y homenajes alrededor del mundo. Lo curioso es que millones de espectadores oriundos de un país concreto de Europa crecieron con una versión distinta a la original, sin saber que detrás de esa diferencia había una decisión que marcó la historia de la distribución cinematográfica.

La frase se pronunció en un momento clave y, aunque sigue siendo recordada hasta hoy, no se preservó tal como se escuchó en su estreno internacional. El misterio sobre cómo y por qué cambió esa línea fundamental continúa despertando interés, especialmente entre quienes descubren la historia por primera vez.

La mejor frase del cine y el país que creció con una versión distinta

El American Film Institute elaboró años atrás una lista con las 100 frases más recordadas del cine, y el primer lugar quedó en manos de “Frankly, my dear, I don’t give a damn” -“francamente querida, me importa un bledo”-, dicha por Rhett Butler en Lo que el viento se llevó (1939).

Una de las frases más recordadas del cine se pronunció en el clásico film, "Lo que el viento se llevó". (Foto: Archivo)

A pesar de ser considerada como la frase más emblemática del cine del último siglo, un gran número de habitantes alrededor del mundo creció escuchando una versión modificada de la misma producto de una decisión política del Gobierno de turno.

El país que censuró Lo que el viento se llevó

Concretamente en España, el contexto político de mediados del siglo XX obligó a suavizarla. La censura franquista no permitió una traducción literal, motivo por el cual se adaptó como “Francamente, querida, eso no me importa”, una versión menos dura que evitaba conflictos con las normas vigentes.

Por esa misma razón, la película tampoco llegó a los cines españoles en su fecha original: su estreno se retrasó hasta 1950. Aun así, Lo que el viento se llevó se convirtió en un fenómeno cultural, atrayendo a más de un millón de espectadores en su llegada tardía.

Con el tiempo, la frase “me importa un bledo” se popularizó como la interpretación “real”, aunque nunca formó parte del doblaje aprobado para su estreno.

¿Dónde se puede ver Lo que el viento se llevó en México

Lo que el viento se llevó es una de las obras más influyentes del cine estadounidense. Ganó ocho Premios Óscar competitivos, incluido Mejor Película, y durante décadas fue considerada la producción más taquillera de la historia ajustada a la inflación. Ambientada en el contexto de la Guerra de Secesión, destaca por su fotografía, su duración épica y la interpretación protagónica de Vivien Leigh y Clark Gable.

Hoy sigue siendo una referencia del cine clásico y continúa disponible en plataformas de streaming. En México, la película puede verse actualmente en HBO Max, donde se ofrece con su doblaje y subtítulos en español. Para quienes deseen revisitarla —o descubrirla por primera vez— la plataforma mantiene el título dentro de su catálogo de clásicos