La Justicia de Mendoza aprobó la apertura del concurso preventivo de la bodega Norton. Con este paso, la empresa inició formalmente el proceso de reestructuración judicial de su deuda, cercana a los u$s 30 millones.

Norton había solicitado su convocatoria de acreedores luego de acumular más de 100 cheques rechazados, por un total por encima de los $ 1400 millones.

En el expediente, la propia compañía atribuyó el deterioro financiero principalmente a un proceso de conflictos internos que se profundizó tras la muerte del principal accionista, Gernot Langes Swarovski , en 2021.

Según consta en la causa, las disputas por el control de la gestión, los cambios en la conducción y los litigios societarios posteriores -incluidas acciones judiciales y medidas cautelares- terminaron por trabar la toma de decisiones y dificultar la gestión de la crisis.

A ese escenario se sumaron, en un segundo plano, las dificultades que atravesó la industria vitivinícola, entre ellas: la caída del consumo de vino, el aumento de costos, el impacto de la inflación y las tasas de interés elevadas.

Las instancias posteriores de revisión y observaciones se extenderán durante el resto del año, mientras que las definiciones de fondo quedarán para 2027, cuando está prevista la audiencia informativa del concurso, en la que Norton deberá formalizar su propuesta de pago a los acreedores.

Según registros del Banco Central, la bodega llegó a sumar 108 cheques rechazados por un total superior a $1440 millones, de los cuales una parte fue posteriormente cancelada. Actualmente, esa cifra es de 302 cheques rechazados, por $ 3930 millones. Canceló 22, por $ 391 millones.

En su momento, la empresa explicó que la decisión de recurrir al paraguas judicial se tomó tras evaluar distintas alternativas para afrontar su situación financiera. “Reafirmamos nuestro compromiso con nuestros colaboradores y la comunidad vitivinícola, y continuaremos trabajando con el mismo espíritu de esfuerzo y excelencia que caracteriza a la bodega desde hace 130 años”, señaló el CEO, Tomás Lange, quien asumió el cargo en julio pasado.

El concurso se inscribe en un proceso de reordenamiento interno que incluyó cambios en la conducción. En julio, Norton designó a Lange como nuevo CEO en reemplazo de Rafael García, que había asumido en 2023 tras la salida de Michael Halstrick, histórico miembro de la familia Swarovski en el país.

Fundada en 1895 por Edmund James Palmer Norton, la compañía forma parte desde 1989 del grupo austríaco Swarovski. Posee más de 1200 hectáreas de viñedos en Luján de Cuyo y el Valle de Uco, trabaja con más de 140 productores y exporta a más de 70 mercados.